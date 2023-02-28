شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عرق النسا.. التدخين يزيد فرص الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرق النسا هو مصطلح يستخدم لوصف آلام الأعصاب في الساق الناتجة عن تهيج أو ضغط العصب الوركي، وينشأ عرق النسا في أسفل الظهر، ويشع في عمق الأرداف ، وينتقل إلى أسفل الساق.

عرق النسا هو ألم عصبي ينشأ في أسفل الظهر وينتشر أسفل الأرداف إلى الفخذ والساق من جانب واحد، قد يكون الألم مصحوبًا بتنميل أو ضعف، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن عرق النسا وفقا لما ذكره موقع health

س:ما هي أعراض عرق النسا؟

عادة ما يتم الشعور بأعراض عرق النسا على طول مسار العصب الوركي الكبير و غالبًا ما يتميز عرق النسا بواحد أو أكثر من الميزات التالية:

-ألم ، عادة ما يتم الشعور بألم عرق النسا على شكل إحساس بالحرقان المستمر أو ألم حاد يبدأ في أسفل الظهر أو الأرداف وينتشر إلى الجزء الأمامي أو الخلفي من الفخذ والساق أو القدمين.

-خدر، قد يكون ألم عرق النسا مصحوبًا بتنميل في مؤخرة الساق في بعض الأحيان، قد يكون الوخز أو الضعف موجودًا أيضًا.

-أعراض من جانب واحد، عادة ما يصيب عرق النسا ساق واحدة وغالبًا ما تؤدي الحالة إلى الشعور بثقل في الساق المصابة.

س: ما هي الحالات الطبية الشائعة التي قد تسبب عرق النسا

-انزلاق غضروفي قطني

-ضيق القناة الشوكية القَطني

-مرض القرص التنكسي القطني ، التغيرات التنكسية العامة في الفقرات أو الأقراص

-انزلاق الفقار

-تشنج العضلات أو التهاب في أسفل الظهر وعضلات الحوض

-ضعف المفصل العجزي الحرقفي

-نادرًا ما تتسبب الأورام أو الجلطات الدموية أو حالات أخرى في أسفل العمود الفقري في الإصابة بعرق النسا.

س: ما هي أنواع عرق النسا

اعتمادًا على مدة الأعراض وإذا تأثرت إحدى الساقين أو كلاهما ، يمكن أن يكون عرق النسا من أنواع مختلفة:

-عرق النسا الحاد ، عرق النسا الحاد هو بداية حديثة لألم العصب الوركي لمدة 4 إلى 8 أسابيع قد تتم إدارة الألم ذاتيًا وقد لا يتطلب عادةً علاجًا طبيًا.

-عرق النسا المزمن ، عرق النسا المزمن هو ألم عصبي وركي مستمر يستمر لأكثر من 8 أسابيع وعادة لا يهدأ مع الإدارة الذاتية اعتمادًا على السبب ، قد يتطلب عرق النسا المزمن علاجًا غير جراحي.

-عرق النسا المتناوب هو ألم العصب الوركي الذي يصيب كلا الساقين بالتناوب و هذا النوع من عرق النسا نادر الحدوث وقد ينتج عن مشاكل تنكسية في المفصل العجزي الحرقفي.

-عرق النسا الثنائي، يحدث عرق النسا الثنائي في كلا الساقين معًاهذا النوع من عرق النسا نادر الحدوث وقد يحدث بسبب التغيرات التنكسية في الفقرات أو القرص في عدة مستويات من العمود الفقري ، أو من حالات خطيرة مثل متلازمة ذيل الفرس .

س: ما هي عوامل الخطر لعرق النسا؟

قد يؤدي وجود عوامل خطر معينة إلى زيادة احتمالية الإصابة بعرق النسا.تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

-التدخين

-مشاكل الصحة العقلية ، مثل الاكتئاب

-السمنة والوزن الزائد

-القابلية الوراثية

-نقص فيتامين ب 12

-أنواع معينة من المهن (مثل سائقي الشاحنات أو النجارين أو مشغلي الآلات)

-بيئة العمل السيئة