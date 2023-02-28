شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهابات المفاصل بالضوء الأحمر.. الطريقة والفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن استخدام العلاج بالضوء الأحمر للمساعدة في علاج آلام المفاصل والالتهابات، أصبح العلاج بالضوء الأحمر شائعًا بشكل متزايد نظرًا لفوائده الصحية العديدة المحتملة. يُعرف أيضًا باسم التعديل الضوئي أو العلاج بالضوء منخفض المستوى، وهو يتضمن تعريض الجسم لنوع معين من الضوء الأحمر منخفض الطاقة.

وفقا لموقع " healthcare" يُعتقد أن هذا الضوء يعالج مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك مشاكل الجلد والمفاصل، بالإضافة إلى الالتهاب والألم وحتى الاكتئاب.

وفقا للتقارير، يُعتقد أن العلاج بالضوء الأحمر يعمل عن طريق تحفيز خلايا الجسم لإنتاج المزيد من الطاقة، وهذا بدوره يساعد الخلايا على إصلاح نفسها وتقليل الالتهاب وزيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

من خلال تحفيز الخلايا بهذه الطريقة ، يمكن أن يساعد العلاج بالضوء الأحمر في تقليل التجاعيد وتحسين لون البشرة وحتى المساعدة في التئام الجروح.





آلية العلاج بالضوء الأحمريُعتقد أن العلاج بالضوء الأحمر يعمل من خلال التأثير على الميتوكوندريا ، قوة الخلية ، مما يسمح للخلايا بالعمل بشكل أكثر كفاءة مع المزيد من الطاقة ، مثل إصلاح الجلد ، وتعزيز تكوين خلايا جديدة ، وتعزيز تجديد الجلد. وبشكل أكثر تحديدًا ، تمتص خلايا معينة أطوال موجات الضوء ويتم تحفيزها للعمل.

يُعتقد أن العلاج بالضوء الأحمر يعمل عن طريق تحفيز خلايا الجسم لإنتاج المزيد من الطاقة، وهذا بدوره يساعد الخلايا على إصلاح نفسها وتقليل الالتهاب وزيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين. من خلال تحفيز الخلايا بهذه الطريقة ، يمكن أن يساعد العلاج بالضوء الأحمر في تقليل التجاعيد وتحسين لون البشرة وحتى المساعدة في التئام الجروح.



يكون العلاج بالضوء الأحمر مفيدًا لصحة الجلد بالطرق التالية: يكون العلاج بالضوء الأحمر مفيدًا لصحة الجلد بالطرق التالية:

تحفيز تكوين الكولاجين المسؤول عن بنية البشرة وقوتها وليونتها ، زيادة إنتاج الخلايا الليفية التي تنتج الكولاجين. الكولاجين هو بروتين موجود في النسيج الضام يساعد على تكوين الجلد

يستخدم العلاج بالضوء الأحمر للمساعدة في علاج آلام المفاصل والالتهابات. لقد وجدت الدراسات أن العلاج يمكن أن يساعد في تقليل الألم والتصلب المرتبط بالتهاب المفاصل ، وكذلك زيادة الحركة. قد يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب الناتج عن الإصابات الرياضية ، مثل التهاب الأوتار.

تحفيز تكوين الكولاجين المسؤول عن بنية البشرة وقوتها وليونتها، زيادة إنتاج الخلايا الليفية التي تنتج الكولاجين. الكولاجين هو بروتين موجود في النسيج الضام يساعد على تكوين الجلد، زيادة تدفق الدم إلى الأنسجة

تمت دراسة العلاج بالضوء الأحمر أيضًا لقدرته على علاج الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى. قد يكون قادرًا على تقليل التوتر والقلق ، وكذلك تحسين الحالة المزاجية.





هل من الآمن استخدام العلاج بالضوء الأحمر؟عند استخدامه على المدى القصير وكما هو موصى به ، يبدو أن العلاج بالضوء الأحمر آمن وبدون آثار سلبية. هذا الإجراء غير سام وغير جراحي وأقل قسوة من بعض علاجات الجلد الموضعية. لا يستخدم RLT الأشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان الموجودة في الشمس أو مقصورات التسمير.

أظهرت RLT نتائج مشجعة في علاج العديد من مشاكل الجلد ، ولكن هناك اتفاق ضئيل بين العلماء حول فوائد العلاج. وفقًا للدراسات الحالية ، قد تكون RLT إضافة مفيدة لنظام العناية بالبشرة. قبل محاولة أي شيء جديد ، استشر طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية. يمكن لطبيب الأمراض الجلدية تأكيد حالة بشرتك ومناقشة فوائد العلاج بالضوء الأحمر وخيارات العلاج الأخرى.