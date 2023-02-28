شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تجنبها خلال الشتاء.. أبرزها الأصناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أنه من الأفضل تجنب مجموعة معينة من الأطعمة خلا فصل الشتاء شديد البرودة، لتحسين الصحة والمناعة، وفقا لما نشره موقع Healthshots.

وقال الباحثون فى إحدى الدراسات إن هناك أطعمة لا يجب أن نأكلها أثناء الطقس البارد وإلا فإنها يمكن أن تؤثر سلبًا على المناعة والصحة العامة. الأطعمة التى يجب تجنبها خلال الشتاء.. الأطعمة التى يجب تجنبها خلال الشتاء.. ​1. الأطعمة الباردةقال الدكتور روبالي دوتا استشارى التغذية لا ينبغى تناول الأطعمة ذات درجة الحرارة الباردة فى فصل الشتاء، حيث تعرضك للإصابة ببعض الأمراض. ​1. الأطعمة الباردةقال الدكتور روبالي دوتا استشارى التغذية لا ينبغى تناول الأطعمة ذات درجة الحرارة الباردة فى فصل الشتاء، حيث تعرضك للإصابة ببعض الأمراض.



2. منتجات الألبان 2. منتجات الألبان نصح الدكتور Delnaaz T. Chanduwadi اختصائي التغذية في مستشفى Jaslok، الأفراد حساسون بشكل خاص لمنتجات الألبان لذا يجب على الأشخاص المعرضين للإصابة بنزلات البرد والسعال تجنب منتجات الألبان، بالإضافة إلى تجنب تناول منتجات الألبان الباردة مثل الحليب والعصائر خلال فصل الشتاء، ومن الأفضل تجنب اللبن الرائب أيضًا بعد الغداء في فصل الشتاء.





3. اللحوم والأغذية المصنعةنصح الدكتور Sweedal Trinidade ، كبير مسئولي التغذية (HOD) في مستشفى PD Hinduja، بعدم تناول الأطعمة الثقيلة مثل اللحوم في فصل الشتاء، لأن الجسم يستغرق وقتًا أطول لهضمها، مما يجعلنا نشعر بالخمول، وقد يؤدى ذلك إلى مشاكل فى الجهاز الهضمى وزيادة الوزن أيضًا. يُنصح أيضًا بتقليل الأطعمة المصنعة في الطقس البارد لأنها قد تؤدي إلى الحساسية لدى بعض الأشخاص.





3. الأطعمة المقلية تستغرق الأطعمة المقلية وقتًا أطول فى الهضم وهى ليست صحية جدًا، وخلال فصل الشتاء يمكن لهذه المواد الغذائية أن تجعلك تشعر بالكسل الشديد، كما أنها تسبب مشاكل في الجهاز الهضمى.





4. المشروبات الغازية الباردة وعصائر الفاكهةالمشروبات الغازية الباردة تضعف جسمك وتجعله عرضة للأمراض، ونفس الشىء ينطبق على عصائر الفاكهة، وعلى الرغم من أنها صحية إلا أنها ليست خيارًا جيدًا فى موسم البرد.