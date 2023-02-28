شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: حمض الأوميجا 3 يُحسن وظائف الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية إن مضادات الأكسدة ومجموعة فيتامين В والأحماض الدهنية أوميجا-3 تحسن من عمل وظائف الدماغ وتنشط الذاكرة، وفقا لما نشره موقع نوفوستى.

وأضافت خبيرة التغذية أن أحماض أوميجا 3 تحمى النبضات العصبية الضرورية لنشاط الإنسان بصورة كاملة، كما أنها تخفف الالتهابات وتجعل الدم أكثر سيولة، وعند وجود تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم أو انخفاضه تساعد الدم على المرور عبر الأوعية الدموية وتوقف تكون الجلطات.

وتابعت خبيرة التغذية أن هذه الأحماض تتواجد فى الأسماك الدهنية والجوز وزيت الكتان، وأن فيتامين В12 مهم لتنشيط الدماغ، وهذا الفيتامين موجود في اللحوم والكبد، كما أن مضادات الأكسدة الروتين والكيرسيتين والريفيناتروز والبوليفينولين ضرورية لعمل الدماغ، وتحمى هذه المواد خلايا الدماغ من التلف وتحافظ على فيتامين C الذي يطيل مدة فعالية مضادات الأكسدة ويمنع تأكسدها.

وأكدت خبيرة التغذية أنه حال نقص مضادات الأكسدة يمكن تعويضها بتناول الرمان والعنب، كما يجب تناول فيتامين D والألياف الغذائية والمغنيسيوم الذي يوجد بنسب جيدة فى الجزر والسبانخ واللحوم، أما فيتامين D فموجود فى كبد سمك القد والأسماك الدهنية والبيض.

كما أوضحت الدكتورة يلينا أنه يكفى تناول ملعقة من الكبد للحصول على حاجة الجسم اليومية من الفيتامين، بجانب الألياف الغذائية الموجودة فى جميع أنواع الخضار، لكنها أشارت إلى الثوم بصورة خاصة، مشيرة إلى أن للثوم تأثير مضاد للالتهابات يماثل تأثير الأسبيرين، كما يحسن الثوم الدورة الدموية ويمنع التصاق اللويحات على جدران الأوعية الدموية وتكوّن الجلطات، ويخفف أيضا من التهابات الأوعية الدموية.