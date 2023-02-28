5 أنواع الجبن المسموح والممنوع في حمية الكيتو

بيروت - نادين محمد - رجيم كيتو الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، وتتعبه الكثير من البنات من أجل عملية تخسيس الوزن، ويعتمد على نظام غذائي عالي الدهون، ومعتدل البروتين، ومنخفض الكربوهيدرات، حيث يجبر الجسم على حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات.

ولهذا سنلاحظ أنه هناك بعض أنواع الأطعمة المسموحة في هذا النظام وأخرى ممنوعة مثل أي نظام أو حمية غذائية، واليوم سنسلط الضوء أكثر على 5 أنواع من الجبن المسموح والممنوع في حمية الكيتو.

لماذا نأكل الجبن في حمية الكيتو؟

الجبن في حمية الكيتو (مصدر الصورة freepik)

أولئك الذين يتبعون نظام كيتو الغذائي يحدون بشدة من تناول الكربوهيدرات، ولهذا يعطي اختصاصيو حمية الكيتو الأولوية للأطعمة الغنية بالدهون لتعويض السعرات الحرارية التي يفوتونها عند تقييد الكربوهيدرات.

وهذا يعني أن الجبن خيار غذائي ممتاز لأن معظم الأنواع غنية بالدهون، ومعتدلة بالبروتين، وقليلة الكربوهيدرات، ومع ذلك، فإن بعض أنواع الجبن أكثر ملاءمة من غيرها بسبب الاختلافات في محتوى الدهون ومستوى المعالجة.

أنواع الجبن المسوح في الكيتو

الجبن المسموح بها في الكيتو (مصدر الصورة freepik)

تحتوي هذه الأجبان على نسبة عالية من الدهون ويتم معالجتها بأقل قدر ممكن، لذا فهي مناسبة تمامًا لنظام كيتو الغذائي.

جبنة الشيدر

الشيدر جبنة صفراء مشهورة، تتنوع النكهات من حاد إلى معتدل، لذلك ستجدين نفسك أمام العديد من الخيارات المتنوعة التي تناسب ذوقكِ.

لكل 1 أونصة (28 غرام)، توفر جبنة شيدر خفيفة 9 غرامات من الدهون و 7 غرامات من البروتين وأقل من 1 غرام من الكربوهيدرات، وهذا يعني أنها مناسبة لنظام كيتو الغذائي.

ومع توازن مثالي بين الحموضة والقشدة ودرجة انصهار منخفضة نسبيًا، فهي رائعة لإذابتها فوق السندويشات والبرغر الملفوف بالخس والخبز منخفض الكربوهيدرات والطواجن، وإليكِ أيضاً الخضراوات المسموحة في الكيتو دايت.

جبن الماعز

جبن الماعز، المعروف أيضًا باسم chevre، وهي عبارة عن جبن كريمي مصنوع من حليب الماعز، يتميز بنكهة لاذعة توصف أحيانًا بأنها غامقة أو ترابية.

وتوفر الحصة 1 أونصة (28 غرام) 9 غرامات من الدهون و 7 غرامات من البروتين والحد الأدنى من الكربوهيدرات، مما يجعلها جبنًا ممتازًا للاستمتاع به عند اتباع نظام كيتو الغذائي (3 مصدر موثوق).

على الرغم من أن جبن الماعز ليس جيدًا للإذابة ، إلا أنها تبدو جيدة في المقبلات والسلطات والأطباق والأومليت.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي جبن الماعز على نسبة منخفضة من اللاكتوز مقارنة بالعديد من أنواع الجبن الأخرى المصنوعة من حليب البقر، وعلى هذا النحو، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أكثر قدرة على هضمه.

الجبنة الزرقاء

الجبن الأزرق جبن فريد من نوعه، ويتم صنعه باستخدام مزارع من نوع معين من العفن لتطوير نكهات عميقة وقوام كريمي.

يشتمل ملفه الغذائي المعتمد من الكيتو على 8 غرامات من الدهون و 6 غرامات من البروتين و 1 جرام من الكربوهيدرات لكل 1 أونصة (28 غرام).

ويعتبر الجبن الأزرق رائعًا عند إضافته طازجا إلى السلطات، أو خلطه مع الغمس، أو صنعه في الصلصة للاستمتاع بها مع المعكرونة أو شرائح اللحم.

أنواع الجبن غير المسموح بها في الكيتو

تشمل الأجبان التي يجب تجنبها في نظام كيتو الغذائي أنواعًا عالية الكربوهيدرات والأصناف المصنعة.

الجبن قليل الدسم

بالنظر إلى أن نظام كيتو الغذائي يركز على الأطعمة عالية الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات، فمن الأفضل تجنب أنواع الجبن قليلة الدسم.

ويوفر الجبن العادي 9 غرامات من الدهون لكل أونصة (28 غرام)، فإن نفس حجم الحصة من جبن الشيدر قليل الدسم يحتوي على حوالي 2 غرام من الدهون، ويمكنك حتى شراء الجبن الخالي من الدسم، والذي لا يحتوي على دهون.

إذا كان هدفك هو تغذية جسمك بالدهون من خلال الحالة الكيتونية، فيجب عليك الالتزام بالجبن كامل الدسم، وقد يساعدكِ أيضاً في 5 أسابيع أسرع رجيم لنسف الدهون للأبد بحمية الكيتو.

الأجبان المصنعة

فئة أخرى من الجبن قد ترغبين في تجنبها إذا كان اتباع نظام كيتو الغذائي هو الجبن المعالج.

يتضمن ذلك أنواعًا مختلفة مثل الجبن الأمريكي والجبن المعلب ومنتجات أخرى تحتوي على مزيج من الجبن ومكونات غير الجبن.

وبينما تحتوي عادةً على الكثير من الدهون، فإنها تميل أيضًا إلى احتوائها على مكونات لن تجدها في الجبن المنتج بشكل طبيعي، وقد يشمل ذلك مسحوق مصل اللبن وزيت الكانولا والألوان المضافة والمواد الحافظة.

للمزيد من المعلومات عن نظام الكيتو إليك الحمية الكيتونية لحرق دهون الجسم.

المصدر: healthline