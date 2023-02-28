شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون: تخطى وجبة الإفطار يؤثر سلبا على جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت بعض الدراسات الحديثة من خطورة عدم تناول وجبة الإفطار، لما تحتويه من عناصر غذائية وبروتينات يحتاج إليها جسم الإنسان للحفاظ على الصحة العامة، ولكن في حالة عدم تناولها يؤدي ذلك إلى تعرض هؤلاء الأشخاص إلى مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، منها: الدوخة ونقص عنصر الحديد، بجانب نقص المناعة.

كشف فريق من الباحثين في كلية الطب التابعة لمركز ماونت سيناي الأمريكي أن عدم تناول الإفطار يسبب رد فعل في الدماغ يؤدي إلى انخفاض في وظيفة جهاز المناعة. وذلك وفقا لما نشرته مجلة "Immunity".

وقام الباحثون بإجراء تجربة على مجموعتين من الفئران، تناولت إحدى المجموعات وجبة الإفطار، بينما لم تتناول المجموعة الأخرى الوجبة.وجمع الباحثون، عينات دم من المجموعتين، بعد أربع ساعات، وبعد ثماني ساعات.

وأظهرت نتائج التجربة اختلافا واضحا في العينات المأخوذة ، اختلاف في عدد الخلايا الدم مؤكدين أنه بعد أربع ساعات، انخفض عددها بنسبة 90 بالمئة في دم الفئران التي لم تتناول وجبة الإفطار.

وتعتبر هذه الخلايا المناعية، نوع من خلايا الدم البيضاء التي يتم إنتاجها في نخاع العظام بحيث تلعب العديد من الأدوار المهمة في الجسم، من مكافحة الالتهابات إلى أمراض القلب والسرطان.

ووجد العلماء أنه في الفئران الجائعة، انخفض إنتاج الخلايا الجديدة في نخاع العظام، في الوقت نفسه، بدأت الخلايا الوحيدة التقدم في العمر بشكل غير متوقع، على الرغم من أنها تعيش لفترة أطول، وتسببت هذه الخلايا الوحيدة المتغيرة في حدوث التهاب، مما يجعل الجسم أقل مقاومة للعدوى.