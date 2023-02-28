شكرا لقرائتكم خبر عن لإنقاص الوزن.. إليك أفضل 4 أطعمة للإفطار لحرق دهون الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء كل يوم بوجبة فطور صحية أو اثنتين أمر أساسي إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، يمكن أن تمنحك وجبة الإفطار المغذية دفعة للطاقة وتمنعك من اتخاذ خيارات غير صحية ، وإليك أفضل أطعمة الإفطار لحرق دهون الجسم في كل مكان، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - التوت

يُطلق على التوت البري لقب "طعام خارق" لأنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة جنبًا إلى جنب مع الأنثوسيانين ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، تعد إضافة التوت الطازج إلى العصير أو دقيق الشوفان اختيارًا ذكيًا إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن ، مع الأخذ في الاعتبار أنها منخفضة في السعرات الحرارية، كوبًا واحدًا فقط من التوت الأزرق سيمنحك أربعة جرامات من الألياف الغذائية و 25٪ من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين سي ، بالإضافة إلى ذلك ، كوب واحد كامل يحتوي على 80 سعرة حرارية فقط

2 - بذور الشيا

بذور الشيا كثيفة المغذيات للغاية ، وتحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والألياف القابلة للذوبان، وقد أشارت الأبحاث إلى أن دمج الألياف القابلة للذوبان في نظامك الغذائي قد ارتبط بفقدان الوزن ، تحتوي بذور الشيا أيضًا على نسبة عالية من كمية البروتين التي يمكن أن تقلل الجوع .

3 - البيض

البيض هو طعام فطور ممتاز آخر لأنه مليء بالعناصر الغذائية، يمكن صنع البيض بعدة طرق مختلفة ، فالبيض مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للغاية لصحتنا.،كما يحتوي البيض أيضًا على كمية عالية من البروتين الذي يمكن أن تعزيز مشاعر الرضا والامتلاء .

4 - الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو غذاءً كثيف السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الفوليك والفيتامينات ج و ك.