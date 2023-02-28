شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكبد الدهني.. ملعقة صغيرة من هذه التوابل القوية تنظف وتعالج الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم المرض مرض الكبد الدهني، الذي يصيب الكبد بشكل عدواني ، بالتهاب الكبد ويتطور إلى حدوث تندب أو تليف الكبد وفشل الكبد ، مما قد يؤدي إلى الوفاة.

يقول الأطباء إنه ليس من الضروري أن تكون سمينًا حتى تصاب بمرض الكبد الدهني ، وهو مرض صامت لأنه لا يسبب أي أعراض مرئية. هذا الضرر ، وفقًا لخبراء الصحة ، مشابه للضرر الناجم عن شرب الكحول بكثرة.

يحتاج كل من مرض الكبد الدهني الكحولي وغير الكحولي إلى المعالجة الجيدة في الوقت المناسب قبل أن يصبح قاتلاً، هناك مواد في الكبد تدخل إما من خلال الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة ، أو الكحول الذي يتلف خلايا الكبد ، ويعزز الالتهاب ، ويضعف دفاعات الجسم الطبيعية.

وهكذا ، لوقف تطور تليف الكبد بشكل طبيعي والمزيد من تدهور الكبد ، يمكن للتوابل الذهبية مثل الكركم أن تصنع المعجزات.

كيف يعمل الكُركُم في مرض الكبد الدهني؟

وفقا لموقع " timesnownews " أظهرت العديد من الدراسات أن الكركم، المليء بمركب يعرف باسم الكركمين، يلعب دورًا مهمًا في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي بشكل طبيعي، يساعد في تقليل الالتهاب، وهو أحد الأعراض الرئيسية لهذا المرض.

في دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في المجلة الصحية DMS ، تم إعطاء 64 مريضًا يعانون من الكبد الدهني غير الكحولي 2 جرام من الكركم يوميًا لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا. وجد الباحثون أن إنزيمات الكبد انخفضت بشكل ملحوظ في مجموعة الكركم.

كما أظهرت مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم انخفاضًا ملحوظًا، ومع ذلك، وفقا لتوصيات ادارة الاغذية والعقاقير، الكركم هو مكمل غذائي وليس وصفة طبية.

لتجربة الكركم، يجب على الشخص أن يفكر في البدء بجرعة أقل من بضع مئات من ملج، ثم زيادة الجرعة أسبوعيًا طالما أنها لا تعاني من آثار جانبية.

ما هى طرق علاج الكبد الدهني بالكركم؟

علاج الكبد الدهني بالكركم سهل وفعال بالطرق التالية:

هل يمكن اضافة الكركم على الماء الدافئ؟

يمكنك أخذ كوب من الماء الدافئ وإضافة ملعقة صغيرة منه مسحوق الكركم أو الكركم المبشور، أفضل وقت لشرب عصير الكركم ، حسب الخبراء ، يكون في الصباح عندما يمتص الجسم جميع العناصر الغذائية.

هل يمكن وضع الكركم والعسل؟

العسل غني بمضادات الأكسدة التي تقي من السرطان ولها خصائص مضادة للجراثيم تفيد صحتك.

يعد الجمع بين الكركم والعسل من أكثر الطرق فعالية لحماية الكبد بالعلاج المنزلي.

هل يمكن ضع الكركم وقشر البرتقال؟

البرتقال غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة ووفقًا لطب الاعشاب فهو من أفضل الفواكه لعلاج الجسم.