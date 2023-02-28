شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح للحفاظ على لياقتك لتجنب زيادة الوزن بعد انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل انقطاع الطمث مرحلة حاسمة في حياة المرأة عندما يتوقف المبيضان عن إنتاج البروجسترون والإستروجين وتنتهي الدورة الشهرية، تشهد المرأة عدة تغيرات خلال فترة انقطاع الطمث مثل التغيرات في مستويات الهرمونات وتقلبات المزاج والأرق، تميل بعض النساء أيضًا إلى زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث ثم يجدن صعوبة في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، في حين أن فقدان الوزن بعد انقطاع الطمث قد يصبح صعبًا ولكنه ليس مستحيلًا، عن طريق اختيار النظام الغذائي الصحيح واتخاذ بعض الإجراءات ، يمكنك الحفاظ على وزن صحي حتى في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

قالت أخصائية التغذية Anjali Mukerjee :" من المهم إن تستهلك النساء بعض الأطعمة المغذية والمشاركة في الأنشطة البدنية لتحقيق وزن مثالي للجسم، واقترحت بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بشكل فعال بمجرد وصولك إلى سن اليأس."

شددت خبيرة التغذية على أنه يجب على المرء أن يستهلك طعامًا غنيًا بالبروتين ويحتوي أيضًا على الكثير من الدهون الجيدة، تعتبر الأسماك والأفوكادو والدجاج وزيت جوز الهند وبذور الكتان خيارات رائعة إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن بعد انقطاع الطمث .

1. البروتين والدهون الجيدة2. تخفيف التوتر

يمكن أن يكون للتوتر تأثير سلبي على صحتك العامة بغض النظر عن عمرك، ولكن عندما تكونين في سن اليأس ، يصبح من الضروري تقليل التوتر لتجنب زيادة الوزن بشكل كبير، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة الشهية ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأرقام على الميزان،تقترح خبيرة التغذية أنه يجب على المرء ممارسة اليوجا ، مما قد يساعد في تخفيف التوتر، يقال أيضًا أن ممارسة التأمل والصمت فعالان في إبعاد التوتر.

3. التمرين

توصي خبيرة التغذية أيضًا بتصحيح مقاومة الأنسولين من خلال اتباع نظام غذائي غني بالألياف ومنخفض الكربوهيدرات يحتوي على كمية معتدلة من البروتين إلى جانب ذلك ، تنصح أيضًا بممارسة تمارين الوزن للبقاء بصحة جيدة وحرق السعرات الحرارية الزائدة.