شكرا لقرائتكم خبر عن طرق للتخلص من التوتر المزمن.. أبرزها ممارسة اليوجا والمشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه ان ممارسة التمارين الرياضة في كافة الاعمار تعود بالفائدة علي الصحة العامة لجسم الشخص ، وتقي الانسان من مخاطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية والسكر والسرطان ، بجانب انها تنشط العقل وتقوي الذاكرة ،وتعطيك دايما طاقة متجددة في الحياة ،وذلك وفقا لما نشره موقع Everydayhealth.

اشارت بعض الدراسات الجديدة الي ان ممارسة بعض التمارين الرياضية تساهم في تقليل التوتر المستمر لدي الاشخاص ، والذي يودي بهولاء الي درجة الاكتئاب ، والاصابة ببعض الامراض القلب ، والسكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ،بالاضافة الي المشاكل الصحية اليومية "الصداع ، وآلام الظهر ، والأرق ، واضطراب المعدة ، والقلق ، والغضب".ومن جانبه قال الدكتور جيف ميغدو ، طبيب متكامل في لينوكس ، ماساتشوستس: "إن جسم الإنسان ليس مصممًا ليجلس طوال اليوم ، بمجرد ان يتحرك فهذة هي طريقة قوية لتقليل التوتر الذي يعيش فيه الشخص ،إنه يسمح لعضلاته بالحركة ، ويشجع تدفق الدم ويساعده على الشعور بأنفاسه أكثر، بجانب ممارسته لتمرين أيضًا يجعلنا نتنفس بشكل أعمق ، مما يؤدي إلى استجابة استرخاء الجسم.

طرق للتخلص من التوتر ​1. ممارسة تمرين اليوجاأظهرت الدراسات أن اليوجا تقلل ضغط الدم ،لكن ربما تكون أكبر فائدة لليوجا هي التركيز الذهني ، لذا فان ممارسة اليوجا تساعد في التخلص من التوتر المزمن الذي يعاني منه كتير الاشخاص .

أوضاع اليوجا هي شكل من أشكال تدريب القوة ، مما يجعلك أكثر مرونة ومرونة ، وهذا بدوره يخفف من التوتر الجسدي. كما أنه يستخدم التنفس العميق ، مما يحفز استجابة الجسم للاسترخاء.

كما قال نويل شرويدر ، مدرس اليوجا في بوسطن، ان الشخص يمكنه ممارسة تمرين اليوجا في المنزل ، حيث ان تمارين اليوجا تناسب جميع الأعماربمختلف مستوياتهم البدنية ، موكد علي ان تمارين اليوجا تزيد من قوة التركيز وتقلل التوتر والقلق المستمر .





2. المشيمن السهل القيام به ولا يتطلب دروسًا أو معدات خاصة.يمكن للمشي بشكل متكرر أن يقلل من حدوث العديد من الحالات المرتبطة بالإجهاد ، ويساهم في الحد من التوتر، ويساعد في تقليل الاصابة بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية ، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ، وداء السكري من النوع 2.

ان الأشخاص الذين يتبعون أنظمة المشي المنتظمة أيضًا اقل عرضة بالاصابة بالتوتر المزمن

كما يوصي المتخصصين الاشخاص بممارسة المشي مرتين لمدة 10 دقائق في الأسبوع،للحفاظ على الصحة العامة لهم، بجانب ان المشي اسهل طرق انقاص الوزن .





3.التنسيمكن أن تمنع رياضة التنس العديد من الحالات المرتبطة بالإجهاد ، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ولأنك لا تستطيع لعب التنس بمفردك ، فإن الرياضة تبقيك على اتصال بالآخرين - وهو عنصر أساسي في تقليل التوتر.

ومن جانبه قا ل جون سكلار ،مدرب التنس "العمل في ملعب التنس يحفز عقلك على إطلاق الأندورفين في جسمك، وهي المواد الحيوية التي تنتج مشاعر بهجة من السلام والرضا".