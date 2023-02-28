شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لتجنب مشاكل تساقط الشعر فى الشتاء.. الابتعاد عن المياه الساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكبار والصغار والشباب والنساء والرجال من مشكلة تساقط الشعر خلال فصل الشتاء ، وترجع تلك المشكلة التي أصبحت ظاهرة في السنوات الأخيرة الي عدة أسباب، منها السبب الأساسي وهو العامل الوراثي، بجانب استخدام نظام غذائي خاطئ يساهم في تزايد سقوط الشعر، بالإضافة إلى اتباع طرق سيئة ومواد رديئة في عملية تنظيف الشعر.

ونصح عدد من الأطباء في الدراسات الحديثة الأخيرة، الاشخاص بعدة نصائح للحد من مشكلة التساقط المتزايدة لدي الجميع، بغض النظر عن الأسباب التي ادت الي مسالة التساقط، وذلك وفقا لما نشره موقع healthshots.



7 نصائح للوقاية من مشاكل الشعر 1. تجنب غسل الشعر بالماء الساخن 7 نصائح للوقاية من مشاكل الشعر 1. تجنب غسل الشعر بالماء الساخن عندما يصبح الطقس باردًا، يبدأ العديد من الأشخاص في الاستحمام بماء ساخن ،حتى أنهم يغسلون شعرهم بالماء الساخن، هذا هو أسوأ شيء يمكنك فعله بشعرك، على غرار الطريقة التي تضر بها أجهزة التصفيف المنتجة للحرارة الشعر، فإن الماء الساخن يضر الشعر. قد يصبح شعرك مجعدًا وجافًا نتيجة لذلك. لذلك ببساطة اغسلي شعرك بالماء الفاتر.





2. تمشيط بعنايةهناك بعض الأخطاء التي لا يجب عليك القيام بها عند تمشيط شعرك. لا يجب تمشيط الشعر المبلل ، وتجنب التعرض للقسوة أثناء تمشيط. 3. تجنب التصفيف بالحرارةإذا كنت تستمتع بتصفيف شعرك ، فعليك أن تكون على دراية بالآثار السلبية لمنتجات تصفيف الشعر التي تستخدمها. تتسبب المواد الكيميائية السامة الموجودة في جل الشعر وحرارة أدوات التصفيف في إتلاف شعرك وفروة رأسك. تتسبب في تطاير الشعر .





4. تجنب العلاجات الكيميائية للشعريمكن أن تعاني صحة شعرك من علاجات الشعر بما في ذلك تمليس الشعر ، وتنعيمه ، وعلاجات الكيراتين ، وما إلى ذلك. يتم استخدام المواد الكيميائية في جميع هذه العلاجات ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بشعرك بشكل خطير. من الآثار الجانبية المحتملة الجفاف ، والتجعد ، وتقصف الأطراف ، والتقصف ، وحتى تساقط الشعر.





5. استخدم شامبو وبلسم مرطبللحفاظ على صحة شعرك ، يعد اختيار الشامبو والبلسم المناسبين أمرًا بالغ الأهمية. اختر منتجات العناية بالشعر المرطبة بدلاً من تلك التي تحتوي على الكبريتات أو البارابين لأن الشتاء يجعل فروة الرأس جافة أيضًا. اغسلي شعرك مرتين في الأسبوع .





6. استخدم زيت جوز الهند أو زيت الأركانليس هناك ما هو أكثر فعالية من تزييت شعرك لإيقاف التلف. بالإضافة إلى كونه يساعد على الاسترخاء العميق ، يعمل التدليك بالزيت على تحسين بصيلات الشعر عن طريق ترطيب الجذور والشعر وفروة الرأس وزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس. استخدم فقط زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت الأرجان أثناء وضع الزيت مرتين على الأقل في الأسبوع. يمكن تقليل قشرة الرأس ، وهي مشكلة شائعة

للشعر في الشتاء .