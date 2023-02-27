شكرا لقرائتكم خبر عن هل العسل آمن لمرضى السكر؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يمكنك تناول العسل بدلا من السكر؟.. سؤال شائع يطرحه مرضى السكر، والعسل هو أحد أكثر المكونات الحلوة التي يفضلها مرضى السكر، حيث يحاولون إضافة العسل بطريقة أو بأخرى إلى دقيق الشوفان أو سلطة الفاكهة، في هذا التقرير نتعرف على ما إذا كان العسل آمنًا لمرضى السكر، بحسب موقع "Health".

والنحل ينتج العسل عن طريق جمع ثم تكرير الإفرازات السكرية للنباتات، التركيزات العالية من الجلوكوز والفركتوز الأحادي السكريات تجعل العسل حلوًا وله نكهة مميزة مع حلاوة تشبه السكروز، ولهذا السبب يحبه الأشخاص الذين يحبون الحلويات والسكريات.

فوائد العسل

منذ فترة طويلة، يستخدم الناس العسل في التئام الجروح وكذلك في العناية بالبشرة، يحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الفينولية والفلافونويد.

العسل هو سكر خالص بدون دهون، ولكن هناك آثار من البروتين والألياف إلى جانب كميات صغيرة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن.

كلما كان العسل أغمق، كان أفضل من حيث المحتوى المضاد للأكسدة تحمينا مضادات الأكسدة هذه عن طريق تحييد تفاعلات الأكسدة التفاعلية التي تتطور في الخلايا والتي تساهم في حالات مثل الشيخوخة المبكرة، مرض السكري وأمراض القلب.

العسل ومرض السكري

يجب استخدام العسل بحذر إذا كنت مصابًا بمرض السكري.

يعد التحكم في مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم أمرًا مهمًا لتجنب المشكلات الصحية الأخرى.

العسل حلو ، ولكن نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والصفات المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، فإنه يمكن استخدامه بشكل مقتصد في مرضى السكر الخاضعين للسيطرة يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عندما تكون مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق الطبيعي.

قد يزيد العسل من مستويات الأديبونكتين ، وهو هرمون يقلل الالتهاب ويحسن تنظيم نسبة السكر في الدم لدى بعض مرضى السكر وغير المصابين بمرض السكر والأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري.

تناول العسل من قبل مرضى السكر

تختلف حالات مرض السكري من شخص لآخر، لذلك من الأفضل عدم مقارنة حالتك مع الآخرين.

لا يمكن استهلاك العسل إلا بإشراف طبي صحيح. يمكن تناول نصف ملعقة صغيرة من العسل في أي أيام قليلة السكر (في حالة نقص السكر في الدم) مع شاي الليمون أو ماء الليمون فقط لتغيير المذاق وتثبيت السكر من قبل مرضى السكري.

لا يمكن أن يكون العسل طعامًا يوميًا وللاستخدام المستمر على المدى الطويل ، حيث يمكنه تسريع تأثيرات مرض السكري من النوع 2 لذلك ، لا يمكن أن يكون العسل بديلاً عن السكر لمرضى السكر قد يكون بديلاً أفضل في الأشخاص العاديين غير المصابين بالسكري بسبب فوائده الصحية.