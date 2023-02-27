شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالشعر.. يجب إضافة 4 أعشاب لنظامك الغذائي أبرزها الحلبة والنعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شعرنا جزء مهم جدا من أجسامنا، يمكن أن يساعد الاعتناء الجيد بصحتنا ونظامنا الغذائي في تحسين صحتك، يمكن أن يساعد اتخاذ خيارات غذائية جيدة في علاج العديد من مشكلات العناية بالشعر وكذلك منعها، تم استخدام الأعشاب منذ آلاف السنين لترطيب فروة الرأس وتشجيع نمو الشعر الكثيف والقوي، وإليك أفضل الخيارات لشعرك وفقا لما نشره موقع "ndtv".

استخدم هذه الأعشاب لتحسين صحة الشعر بشكل عام:1. االلافندر

اللافندر من الأعشاب المعروفة التي ستساعد في تعزيز نمو الشعر وتقليل الصلع، يمكن العثور على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومطهرة في زيت اللافندر، يتم تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس ، وتقوية نمو الشعر الجديد ، ويتم تحقيق التوازن في إنتاج الزيت الطبيعي لفروة الرأس بواسطة زيت اللافندر.

2. الصبار

فيما يتعلق بالعناية بالبشرة أو الشعر ، فإن جل الصبار هو نعمة من السماء، أنت بحاجة إلى درجة حموضة مناسبة ومتوازنة لتعزيز نمو الشعر الصحي، يمكن أن يكون جل الصبار مفيدًا في هذه الحالة. علاوة على ذلك ، يعمل كبلسم طبيعي ويوقف تساقط الشعر، استخدم الجل مباشرة على فروة رأسك وشعرك لبدء عملية التغذية الشاملة.

3. بذور الحلبة

تعتبر بذور الميثي ، المعروفة باسم بذور الحلبة ، عنصرًا أساسيًا في العديد من البلدان ،نظرًا لوفرة بذوره في البروتينات وحمض الفوليك والفيتامينات A و C و K ، فهو يعتبر أفضل علاج للأيورفيدا، يُعرف بروتين يسمى حمض النيكوتينيك الموجود في بذور الحلبة بكونه مفيدًا بشكل خاص ضد قشرة الرأس وتساقط الشعر والأشكال الأخرى من مشاكل فروة الرأس، يغذي شعرك مما يشجع على نمو الشعر.

4 النعناع

هذه العشبة مخصصة لفروة الرأس أكثر من الشعر، ولكن الشعر الصحي يبدأ دائمًا بفروة رأس صحية، بالإضافة إلى تهدئة فروة الرأس الملتهبة، يعمل النعناع أيضًا على تحفيز بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر الصحي، يعمل العجائب في علاج قشرة الرأس والاضطرابات الأخرى المرتبطة بالفطريات، يمكنك إما استخدام الشامبو والبلسم الممزوج بالنعناع أو استخدام زيت النعناع الأساسي مع أي زيت ناقل من اختيارك.