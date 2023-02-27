8 أطعمة غنية جداً بالمغنيسيوم لتحسين الحالة المزاجية

يُعرف المغنيسيوم بالدرجة الأولى بدوره في حماية الجهاز العصبي، حيث يدعم إنتاج هرمون السيروتونين، هرمون الشعور بالسعادة. إنه مضادّ طبيعي للاكتئاب، هذا المعدن حليف كامل لتحسين الحالة المزاجية.

اكتشفي فوائد المغنيسيوم بالتفصيل والأطعمة الأكثر غنىً به، في الموضوع الآتي:

ما هي فوائد المغنيسيوم؟

يلعب المغنيسيوم دوراً رئيسياً في الأداء السليم للجسم. من بين الأدوار الأخرى، إنه يشارك في إنتاج الطاقة في الخلايا، وتوليف العناصر الأساسية للحمض النووي والبروتينات، ويشارك في عملية التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية الأساسية (أوميغا 3 وأوميغا 6)، وله دور أساسي في وظائف القلب والأوعية الدموية والعضلات.

كما أنه يشارك بنشاط في تثبيت المعادن الأخرى مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وأيضًا الفيتامينات مثل فيتامين دي D. ومن هنا تأتي أهمية تناول المغنيسيوم بانتظام لحسن سير عمل الجسم.

أبرز مصادر المغنيسيوم الغذائية

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على المغنيسيوم (المصدر: pexels )

- الخبز الكامل

الخبز الكامل مصدر للمغنيسيوم. تحتوي قطعة 100 جرام من خبز القمح الكامل على 28 مجم من المغنيسيوم، مقارنة بـ 15 مجم للباجيت الأبيض. والمعكرونة الكاملة أكثر ثراءً في المغنيسيوم من المعكرونة المكررة (36 مجم من المغنيسيوم لكل 100 جرام مقابل 17 مجم).

- الجوز البرازيلي

الجوز البرازيلي مصدر جيد جداً للمغنيسيوم ( 375 مجم من المغنيسيوم لكل 100 جرام). بعد الجوز البرازيلي يأتي اللوز من حيث محتوى المغنيسيوم، حيث يحتوي اللوز على 240 ملغ من المغنيسيوم.

- الموز المجفف

الموز المجفف غني بالمغنيسيوم بنسبة 100 مجم لكل 100 جرام. كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم. لكن احذري، فهو أيضًا ذو سعرات حرارية عالية، حيث يجلب لك 260 سعرة حرارية لكل 100 جرام. يوفر التمر والتين والمشمش المجفف أيضاً مصدرًا جيدًا من المغنيسيوم (58 و 65 و 65 مجم من المغنيسيوم).

ما رأيك بالتعرف على فوائد الموز؟

- مسحوق الكاكاو

الكاكاو غير المحلى هو المورد الرئيسي للمغنيسيوم للجسم، وهناك 467 مجم لكل 100 جرام. فمع ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكاكاو الخام تحصلين على 52 مجم من المغنيسيوم، أو 14% من الاستهلاك اليومي.

- الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو على مستويات مثيرة للاهتمام من المغنيسيوم. وهكذا فإنَّ 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة مع 70% كاكاو تحتوي على 206 مجم من المغنيسيوم.

و 20 جراماً من الشوكولاتة الداكنة مع 70% كاكاو توفر 40 مجم فقط من المغنيسيوم أو 11% من القيمة اليومية الموصى بها.

- الخضروات الخضراء

جميع الخضروات الخضراء غنية بالمغنيسيوم. الفاصوليا الخضراء، على سبيل المثال، توفر 28 مجم من المغنيسيوم لكل 100 جرام.

ويُفضل تبخير الخضروات لأنه يسمح للطعام بالاحتفاظ بجميع الأملاح المعدنية، بما في ذلك المغنيسيوم.

- فول الصويا

تحتوي البقوليات على المغنيسيوم. فول الصويا هو الأغنى حيث يحتوي على 170 مجم من المغنيسيوم لكل 100 جرام. يحتوي الحمص والفاصوليا البيضاء على 55 مجم و 50 مجم لكل 100 جرام على التوالي.

- جنين القمح

جنين القمح غني بالمغنيسيوم. يحتوي على 256 مجم من المغنيسيوم لكل 100 جرام. يوفر 100 جرام من جنين القمح على 255 مجم من المغنيسيوم، أي 68% من المدخول اليومي الموصى به. يمكنك رشها على السلطات والزبادي.

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