العدّ التنازلي لحفل تتّويج الملك تشارلز وكاميلا الذي سيكون أول تتويج في القرن الحادي والعشرين

بدأ العد التنازلي لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة القرين كاميلا، الذي سيكون أول تتويج في القرن الحادي والعشرين، لكن هذا ليس الإنجاز الوحيد الذي سيظهر في كتب التاريخ. في حفل تتويج 6 مايو، سيكون الملك تشارلز، 74 عاماً وكاميلا، 75 عاماً أكبر ملك وملكة قرين يتم تتويجهم في التاريخ البريطاني.

ويأتي ذلك بعد أن أصبح تشارلز الوريث الأطول خدمة في التاريخ البريطاني في أبريل 2011 وأطول مدة خدمة أمير ويلز- اللقب التقليدي الذي يحمله وريث العرش- في سبتمبر 2017.

أعمار الملوك البريطانيين الذين توِّجوا قبل الملك تشارلز من أواخر الخمسينيات إلى منتصف الستينيات

وفقاً لسجلات كنية وستمنستر آبي، فإن أكبر ثلاثة ملوك تواجدوا قبله الملك تشارلز هم الملك ويليام الرابع، الذي أصبح ملكاً في سن 64، عام 1830، الملك إدوارد السابع، الذي تولى العرش في عمر الـ 59 عام 1901، والملك جورج الرابع، الذي تولى العرش عن عمر يناهز 57 عاماً في عام 1820.

وفي الوقت نفسه، حطمت الملكة القرين كاميلا الرقم القياسي الذي كانت تملكه في السابق الملكة ألكسندرا، التي كانت تبلغ من العمر 58 عاماً عندما توِّجت بالملكة القرين عام 1902، والأمير جورج، الذي كان يبلغ من العمر 49 عاماً عندما اعتلت زوجته الملكة آن العرش في عام 1702، وفقاً لسجلات وستمنستر آبي.

أصغر الملوك البريطانيين.. ليست الملكة إليزابيث

بينما كانت الملكة إليزابيث الثانية في الخامسة والعشرين من عمرها فقط عندما توفي والدها واعتلت العرش في عام 1952، واستمرت في الحكم لمدة 70 عاماً محطمة للأرقام القياسية، فهي بعيدة كل البعد عن كونها أصغر حاكم بريطاني يتولى العرش. كانت ماري، ملكة اسكتلندا، تبلغ من العمر ستة أيام فقط عندما أصبحت ملكة في عام 1542، بينما كان أصغر ملك هو هنري السادس، الذي كان يبلغ من العمر 8 أشهر و 26 يوماً وقت توليه العرش عام 1422.

حفل تتويج الملك تشارلز وتكريم خاص للأمير فيليب

سستم تتويج الملك تشارلز وكاميلا من قبل رئيس أساقفة كانتربري في وستمنستر أبي يوم 6 مايو. وعن اختيار برنامج حفل التتويج، قال قصر باكنغهام في بيان: "إن الملك كلَّف بنفسه الموسيقى الجديدة وصياغة واختيار البرنامج الموسيقي للخدمة. وأضاف البيان أنه بناء على طلب الملك، تكريماً لوالده الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة، ستُعرض أيضاً الموسيقى الأرثوذكسية اليونانية في الخدمة التي تؤديها فرقة الترانيم البيزنطية.

ولد الأمير فيليب في اليونان قبل زواجه من الملكة إليزابيث الثانية في نوفمبر 1947. لعب دوراً أساسياً في تتويج زوجته في عام 1953، من تنظيم التنصيب الملحمي كرئيس للجنة التتويج وعمل كأول شخص يحييها كملكة بعد رئيس أساقفة كانتربري.

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