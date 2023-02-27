شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب الشديد خاصة بعد الولادة.. تعرف على أغرب أنواع الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من الإصابة بالاكتئاب، فهو من الاضطرابات النفسية الشائعة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم أنواع الإكتئاب الغريبة وذلك وفقًا لموقع "healthline".

الاكتئاب الشديديستمر هذا النوع لمدة أسبوع، ويعاني المريض خلاله من مجموعة أعراض عرضية كفقدان أو زيادة الوزن وعدم القدرة على النوم والتعب والقلق والتوتر وقلة الاهتمام بالأنشطة اليومية وضعف التركيز، وتختفي الأعراض بعد مرور الأسبوع.

الاكتئاب المستمرإذا ظل المريض مصابًا بالاكتئاب لمدة عامين أو أكثر، فهذا يعني أنه يعاني من الاكتئاب المستمر ويصاحبه العديد من الأعراض المحذرة ومنها عدم الرغبة في ممارسة الحياة أو التعامل مع البشر، وتغير الشهية، واليأس والإحباط، واضطرابات في النوم.

الاكتئاب الموسميتغير الفصوليعد هو السبب للإصابة بهذا النوع، و تحديدا في فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى نقص فيتامين د بالجسم، ما يؤدي إلى تقلب المزاج والشعور بالقلق والتوتر.

اكتئاب ما بعد الولادةتتعرض بعض النساء لهذا النوع من الإكتئاب، ويكون عادة بعد الولادة بعدة أسابيع أو أشهر، وتشمل أعراضه "البكاء والقلق والتوتر"، ويمكن علاجه بتناول مضادات الاكتئاب، ومع ضرورة حصول الأم على الدعم المعنوي من المحيطين بهاوخاصة الزوج.

- اكتئاب الحيض أو إكتئاب الدورة الشهريةقبل الدورة الشهرية، تزداد إصابة النساء بنوع من الاكتئاب و يسبب لهن تقلب المزاج والقلق وضعف التركيز واضطرابات النوم، ويختفي هذا الاكتئاب بعد انتهاء الحيض، ولكن إذا كان أعراضه شديدة، لا مانع من الحصول على مضادات الاكتئاب أو حبوب منع الحمل ولكن تحت مراقبة الطبيب.