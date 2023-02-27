خبيرة نفسيةٍ تكشفُ عنْ 6 أسبابٍ تدفعُ الأطفالَ إلى الكذبِ

كشفت خبيرة نفسية عن ستة أسباب غريبة تدفع الأطفال إلى الكذب.وأوضحت الدكتورة شيماء هلال، استشاري علم النفس التربوي، أنه يجب أن يعلم الآباء أسباب لجوء الطفل إلى حيلة الكذب، مشيرةً إلى أن أبرزها تجنُّب العقاب، والتقرُّب من الأب والأم، وضعف الشخصية، والرغبة في الانتماء إلى مجموعة من الأصدقاء، والخيال الواسع، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الذكاء.

وقالت، خلال لقائها أمس في برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة قناة «دي إم سي»، إن طرق التعامل مع كذب الأطفال تختلف من سبب إلى آخر.

وأضافت أن وظيفة السلوك هي ما يحدد الطريقة المثالية لتعديل السلوك الخاطئ، مؤكدةً أن الأهم من تفكير الآباء في معاقبة الطفل تحديد سبب السلوك.

وبيَّنت أن الوسيلة الوحيدة لحماية الطفل من السلوكيات الخاطئة، خاصة التي قد يتعرَّض لها من البيئة المحيطة به، أن يكون على علاقة قوية بوالده ووالدته.

ولفتت إلى أنه في هذه الحالة يكون تأثير الآباء في الأطفال أقوى من أي موثر خارجي آخر.

وحذَّرت من توتر العلاقة بين الآباء والأبناء، لأنه يجعل الطفل يتأثر على الفور بأي موثر خارجي يتعرَّض له.

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