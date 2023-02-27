شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة العين.. 7 أطعمة تحسن بصرك أبرزها العدس والبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يمكن تصحيح قصر النظر أو طول النظر أو الاستجماتيزم أو قصر النظر الشيخوخي بشكل طبيعي ، ولا يمكن تصحيح أي مشكلة انكسارية أخرى، تعد الجراحة الانكسارية أو النظارات أو العدسات اللاصقة جميعها علاجات فعالة لبعض الاضطرابات البصرية، ومع ذلك ، قد يكون هناك العديد من الأسباب لضعف الرؤية ، إلا أن هناك وجبات يمكن أن تجعل الرؤية أفضل بدون نظارات، وإليك أفضل الأطعمة الفائقة لتحسين البصر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".أضف هذه الأطعمة الخارقة إلى نظامك الغذائي لبصر أفضل:
1. الخضراوات الورقية
تحتل الخضراوات الورقية مرتبة عالية في قائمة الأطعمة التي تحسن البصر، فهي غنية بالفيتامينات الأساسية التي تعزز الرؤية. إنها مليئة باللوتين ، كاروتينويد حيوي للعيون ، بالإضافة إلى فيتامين سي المضاد للأكسدة ، ستزداد قوة عضلاتك عن طريق تناول السبانخ ، وكذلك بصرك.
2. الفلفل الأحمر النيء
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج لكل سعرات حرارية هي الفلفل، هذا ممتاز للأوعية الدموية في عينك وقد يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ، وفقًا لبحث علمي، يمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ، مثل الفراولة ، القرنبيط ، والبابايا. نظرًا لأن الحرارة تحلل فيتامين ج ، اختر الأطعمة النيئة كلما أمكن ذلك، يحتوي الفلفل ذو الألوان الزاهية أيضًا على فيتامينات A و E المفيدة للعيون.
3. السلمون
DHA و EPA هما نوعان من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحتاجها شبكية العين لتعمل بشكل صحيح. كلاهما موجود في المأكولات البحرية بالإضافة إلى الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط. علاوة على ذلك ، يبدو أن أوميغا 3 تحمي عينيك من الجلوكوما و AMD ارتبط جفاف العيون بانخفاض مستويات هذه الأحماض الدهنية.
4. البقوليات
تعتبر البقوليات ، بمحتواها العالي من البروتين ، بديلاً رائعًا للحوم ومصدرًا ممتازًا للزنك، يعتبر العدس من أفضل الأطعمة لتحسين الرؤية نظرًا لقلة الدهون المشبعة والمحتوى العالي من الألياف، تعتبر البقوليات أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين للنباتيين .
5. البيض
اللوتين وفيتامين هـ وفيتامين ج كلها وفيرة في البيض، كما أنها تحتوي على زياكسانثين ، كاروتينويد مشابه لمادة اللوتين. يحتل البيض مرتبة عالية بين الأطعمة التي تحسن الرؤية، مزيجها الغذائي مثالي لمنع التنكس البقعي.
6. المكسرات والبذور
تعتبر فوائد فيتامين هـ وفيتامين ج معًا ضرورية للحفاظ على صحة وقوة أنسجة العين، أفضل موردي فيتامين E والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية - وكلها ضرورية لصحة عينيك - هي الجوز والفستق واللوز مصدر كبير لمضادات الأكسدة وفيتامين هـ ، كما أنها تحمي عينيك من أضرار الأكسدة، تشمل المصادر الإضافية لفيتامين E الفول السوداني والبندق وبذور عباد الشمس وغيرها.
7. الجزر
تم العثور على البيتا كاروتين وفيتامين أ ، وهما ضروريان للحفاظ على صحة العين والبصر ، بكثرة في الجزر. يجب أن يكون الجزر عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع، مثل معظم الخضروات، قد يكون الجزر أكثر فائدة إذا استهلك نيئًا.