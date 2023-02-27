شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وعلامات ارتفاع ضغط الدم.. اعرف كيفية الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم، هي حالة يعاني فيها الشخص من ضغط دم مرتفع، يمكن أن يتسبب بهدوء في أضرار جسيمة لجسم الشخص لبعض الوقت قبل ظهور علامات الحالة، إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على عمل الأعضاء الحيوية مثل الكلى والقلب والدماغ.

ضغط الدم وفقا لموقع " everydayhealth "، هو ضغط الدم الذي يندفع على جدران جسمك الشرايين، التي تنقل الدم من قلبك إلى أجزاء أخرى من جسمك، يرتفع ضغط الدم وينخفض ​​بشكل طبيعي على مدار اليوم، ولكنه يمكن أن يضر قلبك ويسبب مشاكل صحية إذا ظل مرتفعاً لفترة طويلة، علاوة على ذلك، فإن ارتفاع ضغط الدم يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على أي شخص وجميع الفئات العمرية

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم بما في ذلك العمر والتاريخ العائلي والتدخين والعيش غير النشط أسلوب الحياة.

أظهرت الدراسات أن ما يقرب من 1 من كل 4 بالغين تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 عامًا يعانون من ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم هو سبب رئيسي للسكتة الدماغية، وهي حالة آخذة في الازدياد بين الشباب، يعتقد الخبراء أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في هذه الفئة العمرية هي نتيجة مباشرة لارتفاع معدلات السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف وفقدان الوظيفة الإدراكية، تشير الدلائل إلى أن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أثناء منتصف العمر (من 44 إلى 66 عامًا) يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

علامات ارتفاع ضغط الدم

لذلك، من الأهمية بمكان أن يدرك الناس العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم، بعض الأعراض التقليدية هي ألم في الصدر، وصعوبة في التنفس حتى تقدم المرض، العلامات الأخرى هي تغيرات الرؤية والصداع والدوخة والنزيف المتكرر من الأنف وهي أيضًا علامات خفية لارتفاع ضغط الدم.

لماذا ارتفاع ضغط الدم شائع جدا ؟

يقول خبراء الصحة أن ارتفاع ضغط الدم يتطور على مدى فترة من الزمن، يتفاقم هذا من خلال خيارات نمط الحياة غير الصحية مثل النظام الغذائي السيئ وقلة النوم وقلة ممارسة الرياضة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول ، غالبًا ما يكونون معرضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، هناك أيضًا عوامل أخرى يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، مثل الحمل.

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل النوبة القلبية أو قصور القلب أو السكتة الدماغية، مع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الشرايين التي تنقل الأكسجين والدم إلى القلب، إذا لم يتم علاجها، يمكن أن تصبح الشرايين متيبسة ، مما يقلل من كمية الدم والأكسجين للقلب وبقية الجسم.

يقول الأطباء إن ارتفاع ضغط الدم يجبر القلب على العمل بجدية أكبر لضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم، يؤدي هذا إلى زيادة سُمك حجرة القلب اليسرى السفلية (البطين الأيسر)، يزيد البطين الأيسر المتضخم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والموت القلبي المفاجئ.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم اتخاذ بعض الخطوات لتقليل المخاطر ، والتي تشمل الذهاب إلى الفحوصات الطبية المنتظمة ، والتحول إلى الأطعمة الصحية مثل السبانخ والجزر والموز - حيث تم توثيقها جيدًا أنها يمكن أن تخفض ضغط الدم، حافظ على نمط حياة نشط يحافظ على قوة قلبك ويسمح لدمك بالضخ بشكل أفضل في جميع أنحاء الجسم ، مما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الكلي.

الخطوات الأخرى التي يمكنهم اتخاذها هي: