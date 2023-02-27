بيروت - نادين محمد - نال رجيم التمر والحليب شهرة واسعة في الآونة الأخيرة، فكلا المكونين يمتلكان قيمة غذائية تمد الجسم بما يحتاجه من فيتامينات ومعادن. في هذا المقال، سنفند خصائص وفوائد هذين المكونين، إضافة إلى كيفية اتباع رجيم التمر والحليب ونصائح خبراء التغذية لمن يرغب باعتماده.

فوائد التمر



• التمر مصدر غني بالألياف االتي تحتاج وقتاً أطول لهضمها، وبالتالي تمنح شعوراً بالشبع لفترة طويلة، كما تمنع الارتفاع المفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم .

• الألياف الموجودة في التمر أيضاً تعمل على إنتاج الأحماض الدهنية القصيرة في الأمعاء الغليظة والتي تعد أساساً في البكتيريا الجيدة بداخل الأمعاء . وهذه البكتيريا تساهم في تحسين الهضم ، ما يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

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• يحتوي التمر على المغنيسيوم وعلى أحماض دهنية غير مشبعة والتي تساعد على التخفيف من الالتهاب المرتبط بالسمنة والعديد من الأمراض، كأمراض الكبد، السكري...

• يحتوي التمر الطازج على مضادات للأكسدة، مثل الأنثوسياسين Anthocyanin، الفينولات Phenols، الكاروتينات التي تحارب الشوارد الحرة في الجسم، فتقوم بتطهير الجسم من السموم وتعزيز عملية الأيض، ما يساعد في خسارة الوزن.

• أثبتت الدراسات أن التمر يحافظ على مستويات السكر في الدم، لاحتوائه على الفلافونيدات Flavonoids، الصابونين Saponin والفينولات Phenols التي تساعد في تحفيز إنتاج الإنسولين . لكن في الوقت نفسه، ينصح مرضى السكري باستشارة الطبيب قبل اتباع رجيم التمر والحليب .

• التمر مصدر منخفض السعرات الحرارية، لكنه في الوقت عينه، يمد الجسم بالطاقة لاحتوائه على الفركتوز Fructose والجلوكوز Glucose، وهما من السكريات الطبيعية التي تمنح الجسم مستوىً عالياً من الطاقة.

• يحتوي التمر على النيكوتين الذي يساعد في علاج العديد من مشاكل الهضم المعوية، إذ يعمل على مضاعفة كمية البكتيريا الجيدة في الجسم وقتل البكتيريا الضارة .

فوائد الحليب



• الحليب غني بالكالسيوم، فكوب واحد من اللبن يزود الجسم بـ 49 % من احتياجه اليومي من هذا المعدن المهم لصحة العظام والأسنان.

• يحتوي على نسب عالية من البروتين الذي يساعد على تنظيم الشهية، من خلال زيادة هرمون الشبع، الليبتين Leptin Hormone، ما يساعد على التخفيف من السعرات الحرارية المستهلكة، وبالتالي السيطرة على الوزن.

• يحتوي الحليب على البكتيريا النافعة أو ما يسمى بالبروبيوتيك Probioticsالتي تحفز عملية الهضم وتساهم في التخفيف من أعراض هياج القولون، الأمر الذي يقوي جهاز المناعة.

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• الحليب من المواد الغذائية الغنية بالبروتين الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي والشعور بالشبع، بالإضافة إلى دوره في خفض ضغط الدم.

كيفية اتباع رجيم التمر والحليب

الصورة عن موقع Freepik



اليوم الأول



وجبة الفطور : ثمرتان من التمر + كوب من الحليب .

وجبة الغذاء : أوقية من السمك المشوي + سلطة خضار + شريحة من الخبز الأسمر + كوب من الحليب أو الزبادي .

وجبة خفيفة: كوب من الشاي الأخضر + قطعة من بسكويت الحبوب .

وجبة العشاء: ثمرتان من التمر + كوب من الحليب + خضار مشوي أو مطبوخ + فاصوليا مسلوقة .

اليوم الثاني



وجبة الفطور : ثمرتان من التمر + كوب من الحليب .

وجبة الغذاء : 3 أوقية من السمك المشوي + شوربة الخضار أو الدجاج + شريحة من الخبز الأسمر + كوب من الزبادي + حبتان من التمر .

وجبة خفيفة : كوب من الشاي الأخضر + قطعة من بسكويت الحبوب.

وجبة العشاء : حبتان من التمر + كوب من الحليب + خضار مسلوقة مع الأسماك أو الدجاج.

اليوم الثالث



وجبة الفطور : الشوفان مع التمر والزبيب + كوب من الحليب.

وجبة الغذاء : سلطة تونة + خضراوات طازجة .

وجبة خفيفة : كوب من الشاي الأخضر + قطعة من بسكويت القمح.

وجبة العشاء : شريحة من خبز القمح + جبنة + خضار.

اليوم الرابع



وجبة الفطور : حبتان من التمر + كوب من الحليب + بيضة مسلوقة.

وجبة الغذاء : كوب من الزبادي الخالي الدسم مع الفواكه + حبتان من التمر.

وجبة خفيفة : كوب من الشاي الأخضر + قطعة من بسكويت القمح.

وجبة العشاء : قطعة من صدر الدجاج المشوي + طبق من سلطة البطاطس المسلوقة .

الصورة عن موقع Freepik

اليوم الخامس



وجبة الفطور : حبتان من التمر + كوب من الحليب .

وجبة الغذاء : بيتزا القمح مع الجبنة والخضار.

وجبة خفيفة : كوب من الشاي الأخضر + قطعة من بسكويت القمح.

وجبة العشاء : 2 أوقية من السمك المشوي + سلطة البطاطس المسلوقة.

اليوم السادس



وجبة الفطور : حبتان من التمر + كوب من الحليب .

وجبة الغذاء: قطعة من صدر الدجاج المشوي + طبق من الخضار المسلوق.

وجبة خفيفة : كوب من الشاي الأخضر + قطعة من بسكويت القمح.

وجبة العشاء : طبق من سلطة البروكلي مع السبانخ والجزر .

اليوم السابع



وجبة الفطور : حبتان من التمر + كوب من الحليب .

وجبة الغذاء : طبق من سلطة الفواكه ( تفاح + موز + توت + فراولة + تمر) .

وجبة خفيفة : كوب من الشاي الأخضر + قطعة من بسكويت القمح.

وجبة العشاء : أوقية من السمك المشوي + طبق من سلطة البطاطس المسلوقة .

اليوم الثامن



وجبة الفطور: كوب ميلك شيك التمر بالحليب .

وجبة الغذاء : بسكويت الشوفان مع التمر .

وجبة خفيفة : كوب من الشاي الأسود .

وجبة العشاء : مافن الشوفان بالتمر .

اليوم التاسع



وجبة الفطور : كوب من حليب الصويا + 2 بيضة مسلوقة .

وجبة الغذاء : مافن التمر مع القرع والبرتقال .

وجبة خفيفة : كوب من ماء جوز الهند .

وجبة العشاء : 4 أونصات من سمك السلمون المشوي + طبق من سلطة الخضراوات .

اليوم العاشر



وجبة الفطور : حبتان من التمر + كوب من الحليب.

وجبة الغذاء : بيتزا الخضراوات .

وجبة خفيفة : كوب من شاي الأعشاب .

وجبة العشاء : حبتان من التمر + كوب من الحليب الخالي الدسم.



من الجدير ذكره، عند اتباع أي حمية غذائية، من بينها رجيم التمر والحليب، ينبغي استشارة طبيب أو خبير تغذية مختص.



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