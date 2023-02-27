بيروت - نادين محمد - نظام الكيتو للتخسيس كسواه من الحميات الغذائية قد يتسبب ببعض الآثار الجانبية المزعجة، خاصة في الأيام الأولى من مباشرة اتباعه، من بينها الصداع، وذلك نتيجة الدخول في الحالة الكيتوزية، وهي الحالة التي يبدأ فيها الجسم الاعتماد على الدهون، بدلاً من الكربوهيدرات، كمصدر أساسي للطاقة.

الغالبية من الأطباء وخبراء التغذية يصنفون صداع الكيتو بأنه عارض مؤقت يصيب متّبعي رجيم الكيتو في الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى، سرعان ما يزول، وتتفاوت حدته بين شخص وآخر.

فإذا كنت من متّبعي نظام الكيتو للتخسيس وتشعرين بصداع أو تنوين اعتماده وتتخوفين من هذا، سنبين لك كيفية علاج صداع الكيتو طبيعياً، وإنما بعد أن نفند أسبابه.

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ما علاقة الصداع بنظام الكيتو؟

الصورة عن موقع FREEPIK

يعتمد نظام الكيتو للتخسيس على التخفيف من نسب الكربوهيدرات، بحيث تتراوح نسبتها من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم بين 5 إلى 10 %، في حين أن الـ 90 % المتبقية، 80 % منها للدهون الصحية و 10 % للبروتين، وذلك لتحفيز الجسم على حرق الدهون المخزنة بداخله، بغية الحصول على الطاقة.

وعند البدء بنظام الكيتو الغذائي وتخفيض استهلاك الكربوهيدرات، يباشر الجسم بصنع حمض الكيتوني السكري Diabetic Ketoacidosis وحرق الدهون للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، وهذا يتسبب بضغظ على الدماغ، ويؤدي إلى صداع شديد يطلق عليه مصطلح "صداع الكيتو" Keto Headache.

إلى ذلك، هناك العديد من العوامل التي تساهم أيضاً في الإصابة بصداع الكيتو، منها عدم الحصول على قسط وافٍ من النوم، التوتر وتفادي الوجبات.

أسباب صداع الكيتو

نقص الكافيين

خاصة إذا كان متبع الكيتو يكثر من تناول المشروبات التي تحتويه قبل اعتماد هذا النظام.

نقص السكر

عند البدء باتباع الكيتو دايت والتقليل من السكر المتناول، يعتمد الجسم على الدهون بدلًا من الجلوكوز، للحصول على الطاقة، ما يدخله فيما يعرف بالحالة الكيتونية التي تتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم، والصداع أحد العوارض الشائعة لنقص السكر.

الجفاف

عندما يدخل الجسم في الحالة الكيتونية، تصبح المثانة أكثر نشاطاً، لاستخدامه الجلوكوز المخزن أو الجليكوجين Glycogen كمصدر للطاقة، ما يتسبب في كثرة التبول، ليتخلص من جميع احتياطياته من هذا الجلوكوز. وبذلك، يزيل كميات كبيرة من الماء والتورم الذي يصاحبه. لذا يشترط على متتبعي الكيتو دايت الإكثار من شرب المياه، منعاً للإصابة بالجفاف الذي يسبب الصداع.

نقص الإلكتروليت

يحتاج الجسم عند البدء باتباع نظام الكيتو إلى معدلات مرتفعة من الإلكتروليت Electrolyte، وهي أيونات تساهم في تنظيم الوظائف القلبية والعصبية، توازن السوائل، نقل الأوكسجين وغير ذلك الكثير. وهذا النقص يحدث بسبب إفراز الجسم الكثير من الماء و بسبب التخفيف من استهلاك المعادن، كالكالسيوم، المغنيسيوم والصوديوم.

سموم الدهون المخزنة

عندما يبدأ الجسم باستخدام الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الجليكوجين، فإنه يصل إلى مخزون الدهون لتحطيمها، فيتم إطلاق السموم الموجودة فيها في مجرى الدم، ما يسبب الصداع وغيره من العوارض المحتملة.

آثار جانبية أخرى لنظام الكيتو

نتيجة الامتناع عن تناول الكربوهيدرات في نظام الكيتو، واستخدام الجسم للدهون من أجل الحصول على الطاقة، يفرز الكبد مواد كيميائية تعرف بالكيتونات. هذه الكيتونات تتسبب ببعض الآثار الجانبية، تضاف إلى الصداع، تبلغ ذروتها في الأسبوع الأول، ليتراجع تأثيرها بشكل تدريجي بحلول الأسبوع الرابع، وهي:

• الدوار

• آلام في الجسم.

• الغثيان.

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كيفية علاج صداع الكيتو طبيعياً

الصورة عن موقع FREEPIK

الماء والملح

عند اتباع الكيتو دايت، من المهم زيادة كمية الملح، لأن الإكثار من شرب الماء يساهم في التخلص من الصوديوم

تضاف ½ ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافىء، ويتم تناوله، ما يساعد في علاج صداع الكيتو خلال ½ ساعة.

المزيد من الدهون

تناول المزيد من الدهون الغذائية سيساعد الجسم في الاعتياد على استخدام الدهون كطاقة، لأن الدهون تحل مكان الكربوهيدرات كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية، ما يستدعي تناول كميات أكبر من الدهون عما في السابق. يجب تناول معدل يتراوح بين 65 إلى 70 % من إجمالي السعرات الحرارية من الدهون. يمكن تناول شريحة من اللحم، سمك السلمون والدجاج، كما يمكن إضافة زيت جوز الهند والزبدة إلى كل وجبة لزيادة كمية الدهون المتناولة .

تفيد الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية تحفز الجسم على استخدام الدهون كمصدر رئيسي للطاقة وستساعد في تخفيف أعراض صداع الكيتو. لكن في الوقت عينه، ينبغي تجنب التمارين الرياضية المكثفة في بداية الكيتو، لأن الضغط على الجسم يزيد من فرصة الإصابة بصداع، خاصة أن الجسم يفقد الكثير من الماء عن طريق التعرق.

الإكثار من الأسماك والخضراوات

الأسماك الدهنية، مثل السلمون مصدر غني بالبروتينات والدهون، كذلك الخضراوات، مثل الفطر، اللفت والسبانخ، فهي تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم العنصرين المهمين في نظام الكيتو.

الأطعمة الغنية بالماء

لعلاج صداع الكيتو طبيعياً، ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسب منخفضة من الكربوهيدرات والغنية بالماء في الوقت نفسه، كالملفوف، الخس، الكوسا، الطماطم، الخيار، الفلفل وغيرها...

في حال استمرار الصداع، يجب استشارة الطبيب على الفور، لمعرفة السبب، أو لاختيار نظام غذائي آخر، فقد يكون نظام الكيتو غير مناسب لصحة الجسم.



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