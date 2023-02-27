شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالبشرة.. إليك 5 أطعمة مضادة للشيخوخة أبرزها الموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون للأطعمة التي نأكلها تأثير كبير على نوعية حياتنا ولياقتنا البدنية وجمالنا وخطر الإصابة بالأمراض مع تقدمنا ​​في العمر، تحتاج أنظمتنا إلى العديد من العناصر الغذائية للحفاظ على عملية الشيخوخة، قد تساعد بعض العناصر الغذائية ، مثل تلك التي تدعم البشرة الجيدة ، في وقف عملية الشيخوخة، وإليك الأطعمة التي ثبت أنها تساعد في إبطاء الشيخوخة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الأطعمة المضادة للشيخوخة: 1. الموز

الموز هو المفتاح لبشرة صحية لأنه يساعد في الحفاظ عليها رطبة ، فهو يساعد في ترطيب البشرة الجافة لجعلها ناعمة وحريرية، عن طريق إصلاح البشرة الجافة والجافة ، يعمل فيتامين أ الموجود في الموز على تجديد ترطيب البشرة وتنعيم الملمس الخشن ، يعتبر الموز مقشرًا ممتازًا ويساعد في إزالة الدهون الزائدة من سطح الجلد.

2. بذور الكتان

توفر بذور الكتان مزايا صحية ملحوظة لديهم قشور ، وهو نوع من مادة البوليفينول مع خصائص مضادة للأكسدة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة بما في ذلك أمراض القلب وسرطان الثدي. كما أنها مصدر رائع لحمض ألفا لينولينيك ، وهو حمض أوميغا 3 الدهني (ALA). يدعم النظام الغذائي الغني بأوميجا 3 صحة غشاء الجلد عن طريق تعزيز ترطيب بشرتك وانتفاخها.

3. البروكلي

فوائد البروكلي المضادة للالتهابات والشيخوخة ، أفضل مضادات الأكسدة للوقاية من التجاعيد هي فيتامينات C و K المتوافرة بكثرة في هذا الطعام، يحتاج جسمك إلى فيتامين سي لصنع الكولاجين ، المكون الهيكلي للجلد.

4. الفلفل الأحمر

توجد أفضل مضادات الأكسدة المضادة للشيخوخة بوفرة في الفلفل الأحمر لديهم أيضًا الكثير من فيتامين سي ، وهو مهم لصنع الكولاجين، توجد الكاروتينات ، وهي نوع من مضادات الأكسدة القوية ، في الفلفل الأحمر، أصباغ نباتية تسمى الكاروتينات هي التي تعطي العديد من الفواكه والخضروات ألوانها الزاهية الأحمر والأصفر والبرتقالي، قد تكون قادرة على حماية الجلد من الملوثات والتلوث وأضرار أشعة الشمس بسبب آثارها المتنوعة المضادة للالتهابات.

5. الشوكولاته الداكنة

يمكن أن يكون لاستهلاك الشوكولاتة تأثيرات مضادة للشيخوخة، وهي تحتوي على فلافانول الكاكاو ، ومضادات الأكسدة القوية التي تحمي من أشعة الشمس ، فهو يساعد على تغذية وترطيب بشرتك عن طريق زيادة تدفق الدم ، والذي يحمي بشرتك أيضًا، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات كبيرة من المغنيسيوم ، وهو عنصر آخر مضاد للالتهابات، يقلل المغنيسيوم من الإجهاد ويحسن كمية ونوعية النوم ، وكلاهما يبطئ من عملية شيخوخة الجلد.