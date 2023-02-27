8 أشياء يجب أن تعرفيها عن سرطان عنق الرحم

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القاهرة - سامية سيد - من بين جميع السرطانات النسائية التي تصيب النساء ، فإن سرطان عنق الرحم هو أكثر أنواع السرطانات التي يمكن الوقاية منه وحسب ما ذكره موقعhelthy هناك 8 حقائق يجب أن تعرفها السيدات عن سرطان عنق الرحم.





1. فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الأكثر شيوعًا لسرطان عنق الرحمفيروس الورم الحليمي البشري ، أو فيروس الورم الحليمي البشري ، هو فيروس شائع ينتقل من شخص لآخر إنه أيضًا السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.

يقدر أن فيروس الورم الحليمي البشري مسؤول عن أكثر من 90٪ من حالات سرطان عنق الرحم، وإن الإصابة بعدوى حالية أو سابقة لا تعني أن المرأة ستصاب بسرطان عنق الرحم ، ولكن هناك العديد من الأنواع المختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري ، وليست جميعها متشابهة من حيث الفوعة والقدرة على التسبب في السرطان."

ومن هنا تأتي أهمية إتباع توصيات فحص سرطان عنق الرحم والتي تشمل الفحص الدوري لفيروس الورم الحليمي البشري، لا يمكن للفحص تحديد العدوى فحسب ، بل يمكنه أيضًا تحديد ما إذا كنت مصابًا بفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة. هذه هي الأنواع القادرة على التسبب في عدوى مستمرة في عنق الرحم ومن المحتمل أن تؤدي إلى تغيرات خلوية تتطور في النهاية إلى سرطان.

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري هو كيفية تحديد النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم.



2: سيصاب ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص بفيروس الورم الحليمي البشري في مرحلة ما من حياتهم 2: سيصاب ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص بفيروس الورم الحليمي البشري في مرحلة ما من حياتهم

لا يسبب الفيروس عادة أي أعراض ، ولن يعرف معظم الناس أنهم مصابون - على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن حاملي الفيروس بدون أعراض لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس إلى شخص آخر.

تتعافى معظم حالات عدوى فيروس الورم الحليمي البشري من تلقاء نفسها في غضون بضع سنوات ، لكن بعض الأنواع تستمر وتصبح مزمنة. هذه الفيروسات هي التي يمكن أن تؤدي بمرور الوقت إلى الإصابة بالسرطان ، وهذا تذكير بأن اختبار فيروس الورم الحليمي البشري جزء مهم من فحص سرطان عنق الرحم.





3: يجب تطعيم المراهقين والشباب ضد فيروس الورم الحليمي البشريعلى الرغم من انتشار فيروس الورم الحليمي البشري والعواقب المحتملة ، إلا أنه ليس كل الأخبار السيئة. يوجد لقاح يمكن أن يحمي النساء والرجال على حد سواء من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي يرجح أن تسبب السرطان.





4: يجب أن تبدأ النساء في فحص سرطان عنق الرحم في سن 21 عامًا تقريبًافحص سرطان عنق الرحم هو جزء من الفحص السنوي للمرأة مع طبيب أمراض النساء. بالإضافة إلى اختبار فيروس الورم الحليمي البشري ، يشمل هذا الفحص مسحة عنق الرحم ، وهو اختبار يتحقق من التغييرات المشبوهة في خلايا عنق الرحم.

يمكن أن يحدد اختبار عنق الرحم الخلايا غير الطبيعية والتي لم تتطور بعد إلى سرطان". "يمكن معالجة هذه المواد المسببة للتسرطن بسهولة وفعالية."





5. من المعروف أن الفحص يمنع الموت بسرطان عنق الرحمإذا نظرت في جميع المجالات إلى النساء اللواتي يخضعن لفحص عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري باتباع الإرشادات الموصى بها ، فمن النادر جدًا العثور على امرأة ماتت بسبب سرطان عنق الرحم".

هذا لأنه ، مع الفحص المنتظم ، يتم اكتشاف مشكلة عندما يكون محتمل التسرطن أو يتم اكتشاف السرطان مبكرًا بحيث يمكن علاجه وعلاجه.





6:يقلل اختبار فيروس الورم الحليمي البشري من إجراءات التشخيص غير الضروريةفالتغيرات الخلوية في عنق الرحم يمكن أن تكون سرطانية ، لكنها يمكن أن تكون أيضًا التهابًا مرتبطًا بعدوى الخميرة أو تهيج المهبل بعد انقطاع الطمث".

هذا يعني أنه ليس كل اختبار مسحة عنق الرحم غير طبيعي يحتاج إلى متابعة بتنظير المهبل أو أي اختبار تشخيصي آخر.





7:لا تتجاهل أبدًا أعراض سرطان عنق الرحمحتى لو كنت تتبع إرشادات الفحص ، فمن المهم معرفة علامات سرطان عنق الرحم.

تشمل أعراض سرطان عنق الرحم ما يلي:

-نزيف مهبلي بين دورات الحيض أو بعد سن اليأس

-آلام الحوض أثناء الجماع

عندما يكون سرطان عنق الرحم أكثر تقدمًا ، يمكن أن تشمل الأعراض أيضًا تورم الساق ، ومشاكل في الأمعاء والمثانة ، وآلام في الظهر".





8:يصعب علاج سرطان عنق الرحم المتقدمعلى عكس بعض أنواع السرطان الأخرى ، فإن سرطان عنق الرحم ليس مرضًا حساسًا كيميائيًا، ومن الأفضل علاجه جراحيًا ولكن كلما زاد حجم السرطان أو زاد انتشاره ، أصبحت الجراحة أقل فعالية.