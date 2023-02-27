شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية تحذر: السمنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة هي واحدة من المشاكل الصحية الشائعة في جميع أنحاء العالم، وتتميز الحالة بالتراكم الزائد للدهون في الجسم مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تكون زيادة الوزن نتيجة لأسباب متعددة بما في ذلك نقص النشاط البدني الكافي وتناول السعرات الحرارية الكبيرة، إلى جانب ذلك ، يمكن أن يؤدي اكتساب الوزن الزائد إلى إعاقة صحة عظامك وإلحاق الضرر بالمفاصل، ويمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بالسرطان ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndt".

المخاطر الصحية لزيادة الوزن

أكدت أخصائية التغذية Lovneet Batra ، أن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، موضحة أنه يمكن أن يؤدي اكتساب تلك الطبقات الزائدة من الدهون إلى جعل جسمك أكثر مقاومة للأنسولين ، تفشل الخلايا في الجسم في امتصاص الجلوكوز بشكل فعال ، مما يؤدي إلى انقسامها بشكل أسرع، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان ، والذي ينطوي على نمو غير طبيعي وغير متحكم فيه للخلايا في الجسم.

يميل الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أيضًا إلى أن يكون لديهم مستويات أعلى من السيتوكينات الالتهابية في دمائهم ، والتي يمكن أن تسبب التهابًا مزمنًا وتؤدي إلى انقسام أسرع للخلايا، طريقة أخرى يمكن أن تسبب الدهون الزائدة في الجسم السرطان من خلال المساهمة في مستويات هرمون الاستروجين في النساء بعد سن اليأس ، يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان المبيض والثدي.

وكشفت أخصائية التغذية ، Lovneet Batra عن الطريقة المثالية لتعزيز التمثيل الغذائي لحرق السعرات الحرارية لإنقاص الوزن، وهى العلاج بالماء وتعد الطريقة الأكثر فعالية لزيادة التمثيل الغذائي، نقلاً عن بحث علمى ، قالت إن شرب الماء البارد يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 25 ٪ لمدة ساعة، وذلك لأن الماء يحفز التوليد الحراري أو إنتاج الحرارة في الجسم ، مما يعني أنه يتم إنفاق المزيد من الطاقة وحرق الدهون.