شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تسبب ارتفاع السكر فى الدم منها العسل والمقليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى العديد من الآثار الجانبية غير الصحية، مثل الضعف والارتباك والتعب وآلام البطن وعدم وضوح الرؤية، بمرور الوقت، قد يؤدي للإصابة بمرض السكري، إلا أن هناك طرقًا للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، إليك قائمة بأسوأ الأطعمة التى تزيد نسبة السكر في الدم، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 - المحليات "الطبيعية"

قد يحاول بعض الأشخاص تجنب السكر الأبيض أو البني إذا كانوا يراقبون مستويات الجلوكوز في الدم، ما قد يتسبب بدوره في وصولهم إلى شيء طبيعي أكثر مثل العسل ،على الرغم من أن مصادر السكر هذه طبيعية أكثر من السكر الأبيض المكرر، إلا أنها لا تزال تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.

ما يعنيه هذا هو أن المحليات الطبيعية يمكنها أن ترفع مستوى السكر في الدم تمامًا مثل السكر الأبيض. لذا بدلًا من تناول العسل أو الأغاف، جرب مُحليًا خالٍ من السعرات الحرارية مثل ستيفيا.

2 - الأطعمة المقلية

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية إلى إحداث فوضى في مستويات الجلوكوز في الدم، غالبًا ما يتم تحميل هذا النوع من الطعام بالدهون المتحولة بسبب الزيت المستخدم في القلي ، يمكن أن تساهم الدهون المتحولة في مقاومة الأنسولين ، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في الدم.

3 - زبادي بنكهة الفاكهة

كثير من أنواع الزبادي بنكهة الفاكهة مليئة بالسكر أكثر من بعض الحلويات، بدلاً من ذلك ، جرب الزبادي اليوناني وأضف القليل من العسل لتحليته بنفسك.

4- الحبوب السكرية

قد تكون بعض الحبوب عالية حقًا في إجمالي الكربوهيدرات وتفتقر إلى كل من الألياف الغذائية والبروتين ، وهما عنصران مغذيان يحافظان على استقرار نسبة السكر في الدم والتحكم فيها، أنه من الأفضل اختيار الحبوب التي تحتوي على ثلاثة جرامات على الأقل من الألياف الغذائية لكل حصة وثلاثة جرامات على الأقل من البروتين لكل حصة.

5 - حلويات

إذا كان مستوى السكر في دمك مرتفعًا بالفعل ، فإن آخر شيء يجب أن تتناوله هو حفنة من الحلوى ، بغض النظر عن نوع الحلوى التي تختارها ، فمن المحتمل ألا تساعد في زيادة نسبة السكر في الدم، من الأفضل تجنبها حتى يصبح سكر الدم لديك في نطاق أكثر أمانًا.