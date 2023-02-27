شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تناول اللوز ليس صحيًا دائمًا كما يعتقد.. تعرف على الآثار الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في جميع أنحاء العالم، طالما ارتبط تناول اللوز بصحة جيدة وعقل سليم، اللوز من بين أصح المكسرات التي تحتوي على قيمة غذائية لتفيدك على جميع المستويات.

وفقًا لموقع "healthline"، اللوز غني بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ والبروتين والألياف، ويُعرف اللوز بقدرته على المساعدة في علاج العديد من الأمراض، كما يساعد على إنقاص الوزن، وتعزيز صحة القلب، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وكذلك يفيد مستويات ضغط الدم، وخفض الكوليسترول السيئ.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول اللوز

يمكن أن يكون للاستهلاك المفرط لهذه المكسرات آثار ضارة على صحتك، فالإفراط في تناول اللوز كوجبة خفيفة لن يجعلك تشعر بعدم الارتياح فحسب، بل يترك أيضًا طعمًا سيئًا في فمك بالطرق التالية:

مشاكل في الجهاز الهضمي

لا بأس إذا كنت تحب تحميص اللوز وتناوله. لكن هذا يجب أن يتم في حدود، وفقًا لخبراء الصحة ، فإن اللوز يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والكالسيوم وفيتامين E والريبوفلافين والنياسين مقارنةً بالمكسرات الأخرى، لذلك، يجب أن تكون أونصة واحدة فقط من المكسرات، أو 23 لوزًا هي الحصة اليومية المثالية التي توصي بها الإرشادات الغذائية للأمريكيين، الأكل أكثر من ذلك يمكن أن يسبب شدة إمساك والانتفاخ واضطراب في المعدة.

يحدث هذا بسبب ارتفاع نسبة الألياف وتناول الكثير منها يصدم الجسم، إذا زادت كمية الألياف التي تتناولها، يمكنك أيضًا زيادة استهلاكك من المياه لمعالجة الموقف.

قلة امتصاص التغذية

بسبب الألياف الزائدة (3.5 جرام لكل أونصة)، لا يتم امتصاص العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في اللوز مثل المغنيسيوم والكالسيوم والزنك وما إلى ذلك في مجرى الدم، مما يتسبب في نقصها.

يسبب زيادة الوزن

يوصى عادة بتناول المكسرات كوجبات خفيفة عندما تكون على فقدان الوزن ، ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى معرفة الكمية المناسبة التي يمكن أن يقبلها جسمك، إذا كنت تفرط في تناول اللوز أو تفرط في تناوله ، فسيكون التأثير معاكسًا وضارًا.

اللوز مليء بالدهون والسعرات الحرارية ، حيث يوفر حوالي 100 جرام 50 جرامًا من الدهون، وإذا كنت تعيش أسلوب حياة خامل ولا تتحرك كثيرًا لحرق السعرات الحرارية، فقد تكتسب وزناً بشكل كبير وتعرقل عملية إنقاص وزنك، ينصح الأطباء دائمًا بممارسة الرياضة بانتظام لتجنب تراكم أرطال غير ضرورية.

تسبب الحساسية

تسبب العديد من المكسرات حساسية كبيرة لدى الناس، وبعضها خطير للغاية لدرجة أنه يمكن أن يهدد الحياة، اللوز مليء بالبروتين وبالتالي يتم تحديده على أنه مادة مسببة للحساسية.

يسبب اللوز أحيانًا متلازمة حساسية الفم لدى العديد من الأشخاص، حيث يكون لديهم حكة في الحلق وحكة حول أفواههم وتورم شديد في اللسان والشفتين.

أيضًا، يمكن أن تسبب هذه المكسرات رد فعل تحسسي يسمى الحساسية المفرطة ، وهي حالة تتميز بضيق التنفس ، وخلايا النحل، والغثيان، والقيء، والارتباك، وضعف الصوت، وانخفاض ضغط الدم، والدوار، كما أن الإفراط في تناول اللوز بانتظام يجعل الجسم يطور مقاومة له ويسبب التهاب المعدة.

حصى الكلى

تعتبر الحصوات من أكثر الأمراض المؤلمة التي يعاني منها الناس، فيمكن أن يؤدي تناول الكثير من اللوز إلى هذه الحالة التي تحتاج إلى علاج وأدوية مناسبة.

اللوز غني بالأكسالات، وهي مركبات طبيعية تحدث بشكل طبيعي في النباتات، الخضروات الورقية والبقوليات والأطعمة الأخرى غنية أيضًا بالأكسالات التي تساعد في توفير الكثير من التغذية.

تحتوي أونصة واحدة من اللوز على 122 ملليغرام من الأوكسالات، والتي إذا تم تناولها بشكل مفرط يمكن أن تؤدي إلى حصوات، وحتى الفشل الكلوي.

زيادة سمية الجسم

إلى جانب الأشياء الجيدة، قد تستهلك أحيانًا اللوز المر أو القاتل، والذي يمكن أن يسبب تسممًا في الجسم.

يقول خبراء الصحة إن المكسرات غنية بالأميجدالين، الذي يتحول إلى حمض الهيدروسيانيك السام في الجسم، تبطئ المادة الكيميائية الجهاز العصبي وتسبب مشاكل خطيرة في التنفس ، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الاختناق حتى الموت.