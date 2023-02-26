شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة أكثر فاعلية في علاج الصحة العقلية من العلاج النفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المجلة البريطانية للطب الرياضي دراسة حديثة، شملت 97 مراجعة و1039 تجربة و128119 مشاركًا، يظهر أن النشاط البدني مفيد للغاية لتحسين أعراض اكتئاب وقلق والضيق.

أظهرت المراجعة التي نشرت في موقع "timesnownews" أن ممارسة الرياضة التي كانت 12 أسبوعًا أو أقل هي الأكثر فعالية في الحد الصحة النفسية تسليط الضوء على السرعة التي يمكن أن يحدث بها النشاط البدني تغييرًا.

لوحظت أكبر الفوائد بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب والنساء الحوامل وبعد الولادة والأفراد الأصحاء والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو أمراض الكلى.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل 8 أشخاص في جميع أنحاء العالم (970 مليون شخص) من اضطراب عقلي، تكلف الصحة العقلية السيئة الاقتصاد العالمي حوالي 2.5 تريليون دولار كل عام ، وهي تكلفة يتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، في أستراليا، يعاني واحد من كل خمسة أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 16 و 85 عامًا) من اضطراب عقلي في الأشهر الـ 12 الماضية.

يقول الباحث الرئيسي فيUniSA ، الدكتور بن سينغ، إنه يجب إعطاء الأولوية للنشاط البدني لتحسين إدارة الحالات المتزايدة لحالات الصحة العقلية.

يقول الدكتور سينغ: "من المعروف أن النشاط البدني يساعد في تحسين الصحة العقلية، ومع ذلك، على الرغم من الأدلة، لم يتم اعتماده على نطاق واسع كخيار أول للعلاج".

"تُظهر مراجعتنا أن تدخلات النشاط البدني يمكن أن تقلل بشكل كبير من أعراض الاكتئاب والقلق لدى جميع المجموعات السكانية السريرية، مع إظهار بعض المجموعات علامات أكبر على التحسن.

"كان للتمارين عالية الكثافة تحسينات أكبر للاكتئاب والقلق، بينما كان للفترات الأطول تأثيرات أقل عند مقارنتها بالرشقات القصيرة والمتوسطة المدة.

"وجدنا أيضًا أن جميع أنواع النشاط البدني والتمارين الرياضية كانت مفيدة ، بما في ذلك التمارين الهوائية مثل المشي ، وتمارين المقاومة ، والبيلاتس ، واليوجا.

"الأهم من ذلك ، يظهر البحث أن التمارين الرياضية لا تتطلب الكثير من أجل إحداث تغيير إيجابي في صحتك العقلية."

تقول الباحثة الرئيسية ، البروفيسور كارول ماهر من UniSA ، إن الدراسة هي الأولى التي تقيم آثار جميع أنواع النشاط البدني على الاكتئاب والقلق والاضطراب النفسي لدى جميع السكان البالغين.

"يعد فحص هذه الدراسات ككل وسيلة فعالة للأطباء لفهم مجموعة الأدلة التي تدعم النشاط البدني في إدارة اضطرابات الصحة العقلية بسهولة.

"نأمل أن تؤكد هذه المراجعة على الحاجة إلى النشاط البدني ، بما في ذلك التدخلات الرياضية المنظمة ، كنهج أساسي لإدارة الاكتئاب والقلق."