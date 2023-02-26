شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية لعلاج البشرة الجافة.. أبرزها وصفات زيت جوز الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب البشرة الجافة تهيجًا وعدم راحة وتجعلك تبدو باهتًا تمامًا، كما يمكن أن يساهم أيضًا في التهابات الجلد إذا تركت دون علاج، ووفقًا لموقع "onlymyhealth" يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة للبشرة الجافة، من عادات الاستحمام السيئة إلى العوامل البيئية.

ينتج جسمك زيتًا طبيعيًا يحافظ على رطوبة بشرتك، لكن بعض الأنشطة قد تقتلع هذا الزيت وتسبب الجفاف، ولكن إذا كنت تستخدم بعض العلاجات المنزلية الطبيعية، فلا داعي للقلق كثيرًا.

إليك خمسة علاجات طبيعية يمكنك صنعها في المنزل. زيت جوز الهندزيت جوز الهند هو علاج طبيعي موجود في كل منزل تقريبا، ويمكن أن يساعدك في علاج البشرة الجافة لاحتوائه على أحماض دهنية مشبعة تعمل على ترطيب وتنعيم بشرتك، ويمكنك وضع الزيت على أجزاء جسمك لتجنب البقع الجافة على بشرتك، هناك طريقة أخرى لاستخدام زيت جوز الهند وهي صنع مقشر جوز الهند والسكر محلي الصنع

اخلطي نصف كوب من زيت جوز الهند مع كوب واحد من السكر لعمل المقشر الذي يمكن تخزينه لفترة طويلة. ضعيه على وجهك وافركي بشرتك لمدة 30 ثانية. للحصول على أفضل النتائج، اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم استخدمي المرطب.

اخلطي نصف كوب من زيت جوز الهند مع كوب واحد من السكر لعمل المقشر الذي يمكن تخزينه لفترة طويلة، ضعيه على وجهك وافركي بشرتك لمدة 30 ثانية. للحصول على أفضل النتائج ، اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم استخدمي المرطب.





قناع الأفوكادويمكنك صنع قناع الأفوكادو في المنزل لمنع جفاف بشرتك، لتحضير قناع الوجه ، قطّعي الأفوكادو إلى نصفين واخلطيه مع الزبادي اليوناني العادي، يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يمكن أن يحسن نسيج بشرتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إضافة الأفوكادو إلى نظامك الغذائي لتعزيز صحة الجلد.





حمام الشوفانيعلم الجميع الفوائد الصحية لإدراج دقيق الشوفان في نظامهم الغذائي، لكن هل تعلم أنه يمكنك حتى تطبيقه على وجهك؟ إنه سهل التحضير ويوفر الرطوبة لبشرتك، فقط اخلطي الماء مع الشوفان المطحون وضعيه على بشرتك، له خصائص غروانية تساعد على الاحتفاظ برطوبة بشرتك. علاوة على ذلك ، يمكن استخدامه أيضًا لتخفيف أعراض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية.

قناع الحليبقناع الحليب هو علاج منزلي آخر يمكنك تحضيره لعلاج البشرة الجافة. يعيد الزيوت الطبيعية في بشرتك وينتج عنه بشرة رطبة. يمكن استخدامه يوميًا لأنه لا يتطلب سوى أقل جهد للتحضير، اغمسي كرات القطن في الحليب وامسحي بها وجهك. اتركيه على وجهك لمدة 20 دقيقة، واغسليه بالماء البارد. طريقة أخرى لاستخدامه هي عن طريق الجمع بين الحليب والعسل وتطبيقه كحزمة للوجه لتهدئة البشرة.

يجب تجنب خدش بشرتك والاستحمام بالماء الساخن لمنع جفاف الجلد، تذكر أن تضع واقيًا من الشمس في كل مرة تخرج فيها، لأن الأشعة فوق البنفسجية الضارة يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك. ومع ذلك ، يجب تجنب استخدام أي شيء على بشرتك دون استشارة طبيب الأمراض الجلدية إذا كنت تعاني من أي مرض جلدي ، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتك. علاوة على ذلك، يجب عليك زيارة طبيب الأمراض الجلدية إذا رأيت بقعًا حمراء أو نزيفًا أو تورمًا أو عدوى بكتيرية على جلدك.