شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين ب 6.. احترس من 7 علامات أبرزها تقلبات المزاج والتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت يومًا كيف يقوم الجسم بتحويل الطعام إلى طاقة؟ يعود الفضل إلى فيتامين ب 6، لا يساعد فقط في تكسير البروتين ولكنه يساعد أيضًا في استخدامه بكفاءة، لكن أهمية فيتامين ب 6 لا تنتهي هنا، يعزز صحة الدماغ ويحسن المزاج، قد يؤدي استهلاك كميات كافية من فيتامين ب 6 إلى الوقاية من الأمراض المزمنة وعلاجها، نظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاج فيتامين ب 6 ، يجب الحصول عليه من الأطعمة مثل الجزر والحليب والموز والسبانخ وكبد الدجاج وغيرها، لكن كيف نعرف أن الجسم لا يحتوي على كمية كافية من فيتامين ب 6؟ إليك الأعراض الشائعة ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

7 علامات تشير إلى نقص فيتامين B6 تحقق من ذلك: 1. تقلبات المزاج:

قد يؤثر نقص فيتامين ب 6 على مزاجك ، وفي بعض الأحيان يمكن أن يساهم في الاكتئاب والقلق وزيادة الشعور بالألم، وذلك لأن الجسم يحتاج إلى فيتامين ب 6 لصنع العديد من الناقلات العصبية ، مثل السيروتونين وحمض جاما أمينوبوتيريك (GABA) ، والتي تساعد في السيطرة على القلق والاكتئاب ومشاعر الألم.

2. التعب:

يمكن لنقص هذا الفيتامين أن يجعلك تشعر بالتعب غير المعتاد والنعاس تقريبًا طوال الوقت، إذا لم تحصل خلاياك على كمية كافية من الأكسجين ، فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم ، مما يجعلك تشعر بالتعب والضعف.

3. ضعف وظيفة المناعة:

يمنع جهاز المناعة القوي الالتهابات ، يمكن أن يؤدي نقص المغذيات ، بما في ذلك فيتامين ب 6 ، ضعف جهاز المناعة.

4. متلازمة ما قبل الحيض :

على مر السنين ، تم استخدام فيتامين ب 6 لعلاج أعراض متلازمة ما قبل الحيض ، والتي تشمل أيضًا القلق والاكتئاب.

5. الطفح الجلدي:

نقص فيتامين ب 6 يمكن أن يكون أحد الأسباب وراء تلك الطفح الجلدي الأحمر والحكة، يمكن أن يظهر الطفح الجلدي على فروة رأسك ورقبتك ووجهك وأعلى صدرك.

6. ضباب الدماغ7. الاختلالات الهرمونية

إذا لاحظت هذه الأعراض ، فقم بفحص مستويات فيتامين ب 6، تناول المكملات فقط عندما يصفها الطبيب الخاص بك.