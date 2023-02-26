شكرا لقرائتكم خبر عن قشرة الرأس.. اعرف أسبابها وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قشرة الرأس هي مشكلة شعر شائعة تؤدي إلى تساقط قطع صغيرة من الجلد الجاف من فروة الرأس، فهو لا يجعل فروة رأسك جافة وحكة فحسب، بل يمكن أن يحرجك اجتماعيًا أيضًا، ينتج عن فطر يسمى الملاسيزية، يتغذى على خلايا الجلد الميتة التي تتشكل بشكل طبيعي بسبب تكوين الجلد الجديد والدهون التي تنتجها فروة رأسك.

يمكنك علاج قشرة الرأس بمساعدة علاجات الشعبية التي يمكن أن تساعد أيضًا في تقوية شعرك.

أسباب ظهور قشرة الرأس

بعض الأسباب الشائعة لقشرة الرأس هي كما يلي وفقا لموقع " OnlyMyHealth":

سوء النظافة

قد يؤدي عدم العناية بشعرك أو غسله بشكل متكرر إلى تراكم خلايا الجلد الميتة والزيوت والأوساخ على فروة رأسك، ومع ذلك، يجب ملاحظة أن غسل شعرك يوميًا قد يؤدي إلى نزع الزيوت الطبيعية من شعرك.

نظام عذائي

قد تشاهد قشرة الرأس على فروة رأسك بسبب نظام غذائي غير صحي أو نقص في العناصر الغذائية مثل فيتامين ب والزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية.



الأمراض الجلدية تزداد احتمالية إصابتك بقشرة الرأس إذا كانت بشرتك جافة ، والتي تزداد سوءًا في ظروف الطقس البارد.الأمراض الجلدية تزداد فرص الإصابة بقشرة الرأس إذا كنت تعاني من أمراض جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية .

جلد جاف

علاجات عشبية لعلاج قشرة الرأس

الصبار الصبار له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات يمكن أن تساعد في تخفيف الحكة التي تسببها قشرة الرأس، بالإضافة إلى ذلك ، سيجعل شعرك أملسًا ويضيف لمعانًا إليه. يمكنك وضع مستخلص الصبار مباشرة على فروة رأسك وشطفه بالماء بعد بضع دقائق.

نبات الحلبة نبات الحلبة الحلبة ، يمكن أن يساعد في علاج قشرة الرأس، يساعد على التخلص من القشرة الجافة على شعرك ويوفر التغذية له. يمكنك وضع عجينة من بذور الحلبة على شعرك لعلاج قشرة الرأس، نقع البذور في الليل وطحنها لعمل معجون في اليوم التالي، يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون أو الزبادي لجعله أكثر فعالية.