شكرا لقرائتكم خبر عن قشرة الرأس.. اعرف أسبابها وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر
يمكنك علاج قشرة الرأس بمساعدة علاجات الشعبية التي يمكن أن تساعد أيضًا في تقوية شعرك.
أسباب ظهور قشرة الرأس
بعض الأسباب الشائعة لقشرة الرأس هي كما يلي وفقا لموقع " OnlyMyHealth":
سوء النظافة
قد يؤدي عدم العناية بشعرك أو غسله بشكل متكرر إلى تراكم خلايا الجلد الميتة والزيوت والأوساخ على فروة رأسك، ومع ذلك، يجب ملاحظة أن غسل شعرك يوميًا قد يؤدي إلى نزع الزيوت الطبيعية من شعرك.
نظام عذائي
قد تشاهد قشرة الرأس على فروة رأسك بسبب نظام غذائي غير صحي أو نقص في العناصر الغذائية مثل فيتامين ب والزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية.
جلد جاف
الأمراض الجلدية
تزداد فرص الإصابة بقشرة الرأس إذا كنت تعاني من أمراض جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية .
علاجات عشبية لعلاج قشرة الرأس
الصبار له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات يمكن أن تساعد في تخفيف الحكة التي تسببها قشرة الرأس، بالإضافة إلى ذلك ، سيجعل شعرك أملسًا ويضيف لمعانًا إليه. يمكنك وضع مستخلص الصبار مباشرة على فروة رأسك وشطفه بالماء بعد بضع دقائق.
نبات الحلبة
الحلبة ، يمكن أن يساعد في علاج قشرة الرأس، يساعد على التخلص من القشرة الجافة على شعرك ويوفر التغذية له. يمكنك وضع عجينة من بذور الحلبة على شعرك لعلاج قشرة الرأس، نقع البذور في الليل وطحنها لعمل معجون في اليوم التالي، يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون أو الزبادي لجعله أكثر فعالية.
زيت جوز الهند علاج منزلي فعال يمكن أن يساعد في علاج قشرة الرأس. إنه مضاد للفطريات ويحتفظ بكميات عالية من الرطوبة التي يمكن أن تساعد في تغذية فروة رأسك. يمكنك تجربة تدليك الزيت الساخن بزيت جوز الهند أو استخدامه للترطيب العميق للحصول على أفضل النتائج.