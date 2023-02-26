شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات قاع الحوض التي قد تحدث بعد الولادة.. نصائح للتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد اضطرابات قاع الحوض من المشكلات الشائعة التي تصيب النساء بعد الولادة، حيث يعتبر الحمل والولادة تحولات جسدية كبيرة للمرأة، بالنظر إلى الشبكة المعقدة للعضلات والأعصاب التي يتكون منها الحوض، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن الولادة يمكن أن يكون لها تداعيات طويلة الأمد على الجسم لذلك، تصبح النساء أكثر عرضة لاضطرابات قاع الحوض بعد الولادة، في هذا التقرير نتعرف على أشهر اضطرابات قاع الحوض التي تحدث بعد الولادة، بحسب موقع "Health".

تؤثر هذه الحالات على صحة قاع حوض المرأة، وهو عبارة عن مجموعة من العضلات والأربطة في منطقة الحوض.

تعد المثانة والمستقيم والرحم أو البروستاتا من أعضاء الحوض التي يدعمها قاع الحوض تتحكم هذه العضلات في حركات الأمعاء والبول والنشاط الجنسي للنساء على وجه الخصوص.

هناك العديد من اضطرابات قاع الحوض التي قد تؤثر على عضلات قاع الحوض تشمل هذه الأمراض تدلي الأعضاء أو ترهلها ، وصعوبة التبول وحركات الأمعاء ، وتدهور عضلات الحوض والأنسجة الضامة، وفقًا لمركز جونز هوبكنز ميديسن.

اضطرابات قاع الحوض بعد الولادة

يمكن أن تؤدي اضطرابات قاع الحوض إلى ألم وخلل وظيفي في الرحم أو عنق الرحم أو المهبل أو المثانة أو المستقيم بسبب الولادة الطبيعية.

من الحقائق المعروفة أن الولادة الطبيعية هي الطريقة الأكثر شيوعًا للولادة ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي إلى عدد كبير من المشاكل يمكن أن يؤدي إلى تدلي أو ترهل أعضاء الحوض ، بما في ذلك المستقيم والرحم والمثانة وضعف عضلات الحوض هذه بعض المشكلات التي تتطلب عناية طبية فورية.

أنواع اضطرابات قاع الحوض

فيما يلي الأنواع الأكثر شيوعًا لاضطرابات قاع الحوض

1. تدلي أعضاء الحوض

إنها حالة تحدث عندما تنزلق منطقة الحوض من وضعها الطبيعي إلى المهبل يمكن أن يكون الرحم أو المستقيم أو المثانة أو حتى المهبل.

2. سلس البول

يحدث سلس البول على شكل سلس إجهادي ويحث على سلس البول، يتسبب سلس الإجهاد في حدوث تسرب أثناء السعال أو العطس أو الضحك.

يشير سلس البول الإلحاحي إلى الحاجة الملحة للذهاب إلى الحمام وفقدان البول سلس البراز يعني فقدان البراز ، مما يؤدي إلى إحراج شديد.

3. الناسور

يؤثر الناسور على جدار المهبل وجدار المثانة أو المستقيم مما يؤدي إلى تسرب البول والبراز يمكن أن يكون هذا أيضًا أحد المضاعفات بعد الولادة.

4. تلف قاع الحوض

النساء اللواتي يلدن العديد من الأطفال لديهم فرص أكبر في المعاناة من تلف قاع الحوض في وقت لاحق من حياتهم في شكل أعضاء متدلية، يمكن أن يعانون من تلف قاع الحوض ، الأمر الذي يتطلب اهتمامًا فوريًا.

علاج اضطرابات قاع الحوض

بينما تعد اضطرابات قاع الحوض أمرًا شائعًا، تجد بعض النساء أنه من المحرج التحدث عنها علانية وهو ما لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك.

نظرًا لأن اضطرابات قاع الحوض يمكن أن تكون خطيرة، فإنها تتطلب اهتمامًا فوريًا.

عدم الحديث عن ذلك يمكن أن يؤخر العلاج، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

علاج اضطرابات قاع الحوض

العلاجات غير الجراحية تعني تدريب المثانة الذي يتضمن استخدام الحمام

يوصى بتمارين كيجل التي تتضمن الضغط على عضلات قاع الحوض وإرخاءها لمساعدة المصاب باضطرابات قاع الحوض.

ينصح بتناول المزيد من السوائل والألياف لتجنب الإمساك

حركة الأمعاء السليمة مهمة للوقاية من اضطرابات الحوض.