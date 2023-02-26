شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تغييرات فى نمط الحياة يمكنك إجراؤها لزيادة طولك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عندما يتعلق الأمر بالطول ، فإنه يعتمد في الغالب على جيناتك وليس لديك سيطرة عليه، هناك عدة عوامل تؤثر على ارتفاعنا الإجمالي، يلعب كل شيء من نظامك الغذائي إلى جيناتك دورًا حيويًا في تحديد طولك عندما تكبر.

تمثل جيناتك غالبية طولك ، ولا يمكنك التحكم فيه، ومع ذلك ، ما يمكنك تغييره هو نمط حياتك ، والذي يتضمن نظامك الغذائي ونومك ونشاطك اليومي، لذا ، إذا كنت تكافح من أجل أن تصبح أطول ، فإليك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لزيادة طولك وفقا لموقع "healthsite"

نظام غذائي متوازن

يقال إن النظام الغذائي يكون متوازنًا إذا كان يحتوي على جميع المغذيات الدقيقة والكبيرة الضرورية، تساعد الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن على بناء المناعة والحفاظ على صحة أعضائنا. علاوة على ذلك ، فإن تضمين الفواكه الطازجة والخضروات والأسماك والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان في نظامك الغذائي يمكن أن يكون فكرة جيدة لأنها تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم وفيتامين د ، مما يساعد في تقوية العظام وزيادة إمكانات النمو لديك.

ممارسة الرياضة

التمرين طريقة رائعة لتحريك مفاصلك وعظامك وعضلاتك، لا تُحسِّن التمارين صحتك فحسب ، بل تساعدك أيضًا في الحفاظ على وزن صحي، علاوة على ذلك ، يقال أنه إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن طولك سيتوقف عن النمو ، لذلك يجب أن يكون هدفك هو البقاء بالقرب من وزن جسمك المثالي. يجب أن يركز هدفك التدريبي على مجموعات العضلات الأكبر التي تجعلك تبدو طويل القامة، يجب أن تقوي رجليك وكتفيك وظهرك. تمارين بناء القوة واليوجا ونط الحبل وركوب الدراجة كلها تمارين ممتازة لزيادة المرونة وزيادة الطول ببضع بوصات.

خذ قسطًا من الراحة

كثيرًا ما يُساء فهم الراحة كذريعة للخروج بنظامك الغذائي وتدريباتك والعيش بأسلوب حياة مستقر. ومع ذلك ، عندما تمارس الرياضة ، فإنك تكسر عضلاتك ، وخلال الراحة ينمو جسمك. علاوة على ذلك ، عندما تنام ، ينتج جسمك هرمون النمو البشري (HGH) ، وهو أمر ضروري لزيادة الطول، عندما لا تحصل على ست إلى ثماني ساعات من النوم يوميًا ، ينتج جسمك كمية أقل من هذا الهرمون. أفضل ممارسة يمكنك القيام بها هي الاستيقاظ دون إنذار ، حيث سيسمح لك ذلك بتسريع عملية التحول.

تصحيح موقف الجلوس

إن الوقوف والجلوس بوضعية جيدة لا يجعل الناس يبدون أطول فحسب ، بل يساعد أيضًا في منع آلام الرقبة والظهر التي ترتبط غالبًا بالتراخي، الأفضل هو عندما تعمل على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو تقوم فقط بالتمرير عبر هاتفك الخلوي ، خذ قسطًا من الراحة وتحقق من وضعيتك، علاوة على ذلك ، إذا كنت تجلس أمام الكمبيوتر طوال اليوم ، اجعل الجلوس مستقيماً أو احتفظ بوسادة لمنع ثني أسفل ظهرك.