شكرا لقرائتكم خبر عن نقص السكر في الدم.. ما الإسعافات الأولية اللازمة فى حالات الانخفاض المفاجئ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص السكر في الدم: ما الذي يجب أن يحتفظ به مريض السكر في سيارته من أجل انخفاض مفاجئ في النبض؟.

يمكن أن تتحول أعراض مرض السكري في بعض الأحيان إلى حالة طارئة، من المهم معرفة علامات وأعراض حالة الطوارئ وماذا تفعل في مثل هذه الحالات.

وفقا لموقع " webmd" يعتبر نقص السكر في الدم أحد عوامل الخطر المحتملة للموت المفاجئ لمرض السكري، أحد الآثار التي قد تهدد الحياة من نقص السكر في الدم والتي يمكن أن يعاني منها مرضى السكري هي النبض المنخفض المفاجئ.

ما هو نقص السكر في الدم؟

يحدث نقص السكر في الدم عندما ينخفض الجلوكوز في الدم عن النطاق الصحي لك، تسمى الحالة أيضًا انخفاض نسبة السكر في الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم، هو أمر شائع لدى مرضى السكري، وخاصة مرض السكري من النوع الأول، يعتبر نقص السكر في الدم من الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للعلاج بالأنسولين ويشكل مخاطر على القلب والأوعية الدموية.

وفقًا للأبحاث، ارتبطت كل من مقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2 بشكل مستقل بانخفاض معدل ضربات القلب (تقلب معدل ضربات القلب)، وهذا يعني أن مرضى السكري قد يعانون من انخفاض مفاجئ في النبض ، وهو إنذار للسكتة القلبية أو السكتة الدماغية. تم التغاضي عن الآثار التي قد تكون مهددة للحياة من نقص السكر في الدم على نظام القلب والأوعية الدموية أو تم تجاهلها باعتبارها غير مهمة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 المعالج بالأنسولين.

ماذا تفعل إذا كان مريض السكري يعاني من انخفاض مفاجئ في النبض؟

كيف يمكن لمريض السكري المصاب بنقص السكر في الدم أن يتعامل مع حالته أثناء تواجده بمفرده أو في سيارة على سبيل المثال؟ يقول أطباء السكري:

إذا ظهرت أعراض نقص السكر في الدم فجأة ، يجب على الشخص تناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات أو شيء حلو، يمكن أن يشمل ذلك قرص جلوكوز أو حلوى أو عصير حلو أو حتى قطعة سكر.

يوصى بتناول وجبات متوازنة على مدار اليوم واحتفظ دائمًا بوجبة خفيفة للحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

ضع في اعتبارك ارتداء سوار تنبيه طبي في حالة ما إذا كان لديك ماضٍ من انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.

اسأل طبيبك عن مجموعة طوارئ الجلوكاجون، في حالة فقدان الوعي بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم ، تحتوي هذه المجموعة على دواء سريع المفعول يمكن حقنه، يُنصح بالاحتفاظ بمجموعة واحدة في المنزل وواحدة في العمل أو المدرسة.

ينصح الأطباء أيضًا بمراقبة جلوكوز الدم بانتظام بحيث يمكن تصحيح المستويات المنخفضة قبل تفاقم الأعراض.

كيف يؤثر نقص السكر في الدم على نظام القلب والأوعية الدموية؟

قد يؤدي نقص السكر في الدم إلى زيادة معدل ضربات القلب، بصرف النظر عن ذلك ، تشمل التغيرات الديناميكية الدموية المرتبطة بنقص السكر في الدم ضغط الدم الانقباضي المحيطي، وانخفاض مقاومة الشرايين المحيطية (مما يتسبب في اتساع ضغط النبض) ، وانخفاض ضغط الدم المركزي ، وزيادة انقباض عضلة القلب ، وحجم السكتة الدماغية ، والناتج القلبي. وبالتالي ، فإن عبء عمل القلب يزداد بشكل مؤقت ولكن بشكل ملحوظ. من غير المحتمل أن يكون هذا الضغط القلبي العابر ذا أهمية وظيفية خطيرة لدى الشباب الأصحاء الذين لديهم نظام قلبي وعائي طبيعي. ومع ذلك ، قد يكون له عواقب وخيمة على العديد من كبار السن المصابين بداء السكري ، وخاصة الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 ، وكثير منهم يعانون من أمراض القلب التاجية.