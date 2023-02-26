شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد تناول الكيوى فى تعزيز صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكيوي عبارة عن فواكه صغيرة ذات نكهة لا تصدق ومليئة بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والمكونات النباتية القوية ولها عدد من الفوائد الصحية، وإليك كل ما تريد معرفته عن فاكهة الكيوى، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الفوائد العديدة لتناول الكيوي 1. يساعد على إدارة ضغط الدم

يمكن أن يخفض الكيوي ارتفاع ضغط الدم والحماية من حالات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

2. يقوي المناعة

يحمي فيتامين سي خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة وهو مهم للصحة الخلوية، خاصة أنه يدعم جهاز المناعة وهو المسئول عن تطوير وإصلاح الأنسجة، ويحتوي الكيوي على الكثير من فيتامين سي، عند تناول الكيوي بشكل متكرر، الذي يحتوي على 103٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي في كوب واحد فقط، يعد وسيلة فعالة للوقاية من الالتهابات ونزلات البرد والإنفلونزا.

3. يعزز صحة العظام

قد يساهم فيتامينK في الكيوي في نشاط ترقق العظام، أو نمو خلايا عظمية جديدة، ونتيجة لذلك، قد يساعد في زيادة كتلة العظام، يوفر المغنيسيوم وفيتامين هـ والفولات العديد من الفوائد الصحية التي تدعم تكوين العظام.

4. يحسن الهضم

تحتوي ثمار الكيوي أيضًا على إنزيم يسمى أكتينيك، والذي يمكنه تكسير البروتينات في الأمعاء بشكل فعال بالإضافة إلى محتواها من الألياف. يُنصح بتناول الكيوي بعد تناول وجبة كبيرة لأنه يمكن أن يساعد في تكسير البروتينات الخام الموجودة في اللحوم والأسماك، والتي تؤدي أحيانًا إلى الانتفاخ ، يحتوي الكيوي على ملين صغير قد يساعد في الجهاز الهضمي غير النشط.

5. لصحة الشعر

قد تساعد الفيتامينات C و Eالموجودة في الكيوي في تقليل تساقط الشعر ، تحتوي هذه الفاكهة على المغنيسيوم والفوسفور والزنك، والتي قد تساعد في الدورة الدموية وبالتالي تؤثر على نمو الشعر، توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في زيت بذور الكيوي، والتي قد تساعد في الحفاظ على ترطيب الشعر.