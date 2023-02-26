شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الحماية من خطر الإصابة بسرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيجور أوتياشيف، أخصائي الأورام إن الأسباب الرئيسية للاصابة بمرض سرطان الجلد هي تلف الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض له الأفراد، بالاضافة إلي أن التلف الجلد ناتج عن حروق الشمس أو الأشعة الضارة من الشمس، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة Gazeta.Ru.

وأشار الإخصائي إلى أنه حتى في الطقس الغائم، تصل الأشعة فوق البنفسجية إلى الجلد عبر السحب والغيوم، ما يعرض الأشخاص إلى مخاطر الإصابة بسرطان الجلد لذلك، فإن أسهل طريقة لحماية النفس من هذه الأشعة، الابتعاد عن الشمس قدر المستطاع.

كشف أخصائي الأورام طرق الوقاية من خطر الإصابة بمرض سرطان الجلد وهى ارتداء ملابس خاصة تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مثل بدلات السباحة التي تغطي جميع أجزاء الجسم تقريبًا.

كما نصح الأخصائي بوضع مستحضرات الحماية من أشعة الشمس على المناطق المكشوفة من الجسم- كريمات وبخاخات ومستحضرات أخرى متوافرة بمختلف الأماكن ويجب أن توفر مستوى للحماية من الشمس، كما يجب وضع غطاء على الرأس يغطي الأذنين والرقبة أيضًا.

وينصح الخبير بعدم استخدام مقصورات التشمس الاصطناعي هو عبارة عن "جهاز مزود بنظام تبريد قوي، ما يسمح للجهاز بالعمل لفترة طويلة دون التعرض لخطر ارتفاع درجة"، لأن لا أحد هناك يحدد مستوى الأشعة فوق البنفسجية المطلوب، لذلك من السهل الإصابة بحروق جلدية.