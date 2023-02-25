شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات لو ظهرت عليك لازم تزور طبيب الجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية غير مبررة أو متكررة، مثل عدم الراحة في البطن أو تغيرات في عادات الأمعاء، فمن المحتمل أن شخصًا ما أخبرك أن ترى طبيب الجهاز الهضمي.

وحسب ما ذكره موقع houstonmethodist يشرح الدكتور كيري جلاسنر، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في هيوستن ميثوديست، كل ما تحتاج إلى معرفته إذا كنت تقرر ما إذا كان الوقت قد حان لرؤيته ، بما في ذلك ما تتوقعه في أول موعد لك.





س:ماذا يفعل طبيب الجهاز الهضمي؟طبيب الجهاز الهضمي هو أخصائي ذو خبرة في الاضطرابات والأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي والتي تشمل الجهاز الهضمي (المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والمستقيم والشرج) وكذلك البنكرياس والكبد والقنوات الصفراوية والمرارة.

تشمل اضطرابات الجهاز الهضمي والمشكلات التي يعالجها أخصائي الجهاز الهضمي ما يلي:

-تغيرات غير مبررة في عادات التبرز، بما في ذلك الإسهال والإمساك ووجود دم في البراز

-مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد)

-حرقة في المعدة

-مرض التهاب الأمعاء (IBD)، والذي يشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي

-متلازمة القولون العصبي (IBS)

-التهاب البنكرياس

-قرحة المعدة





س:متى يجب أن ترى طبيب الجهاز الهضمي؟فيما يلي سبعة أسباب للتفكير في زيارة أخصائي أمراض الجهاز الهضمي:

1: الإسهال المستمرمن الطعام إلى العدوى إلى بعض الأدوية ، يمكن للعديد من الأشياء أن تسبب نوبة من الإسهال، وهنا يمكن أن يكون الإسهال المزمن مؤشرًا على عدد قليل من الاضطرابات الهضمية المختلفة ، بما في ذلك القولون العصبي ، أو مرض التهاب الأمعاء أو فرط نمو البكتيريا الصغير .

2: الإمساكيختلف تواتر حركات الأمعاء في النهاية من شخص لآخر ، لكن الدكتور جلاسنر يقول إن أقل من ثلاث مرات في الأسبوع يعتبر عادة إمساكًا قد تصاب أيضًا بالإمساك إذا كانت حركات أمعائك صغيرة جدًا أو صعبة جدًا أو يصعب تمريرها.

إذا كنت تعاني من الإمساك لأكثر من أسابيع ، فاستشر طبيب الجهاز الهضمي.

3: حرقة معدة متكررة أو شديدةلا ينبغي أن تكون الحموضة المعوية بين الحين والآخر مصدر قلق كبير ، والخبر السار هو أن حرقة القلب العرضية يمكن علاجها بنفسك في المنزل .

ولكن إذا كنت تعاني من أعراض حرقة المعدة أكثر من مرتين في الأسبوع ، فقد يكون ذلك علامة على ارتجاع المريء وهي حالة يمكن أن تتلف بطانة المريء وتندبها بمرور الوقت.



لا يختفي ارتداد الحمض المزمن من تلقاء نفسه، لذلك من المهم أن يتم تقييمه من قبل أخصائي إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يسبب ارتجاع المريء ضررًا دائمًا للمريء ويمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى مشاكل في البلع ، ويسبب قرحًا مؤلمة ، بل ويزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان المريء."

4: الشعور بالانتفاخ بشكل غيرعاديغالبًا ما يكون سبب الانتفاخ ، الذي يمكن أن تشعر به أن بطنك ممتلئًا أو ضيقًا ، هو المشكلات التي تؤدي إلى زيادة إنتاج الغازات، أو فرط الحساسية للغازات أو الغازات المحتبسة في القولون.

5: آلام البطن المفاجئة أو الشديدةآلام البطن الشديدة التي تستمر لساعات أو آلام البطن التي تأتي فجأة وبشكل مكثف ليست طبيعية، قرحة المعدة أو القرحة الهضمية، وهي قرحة في بطانة المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة ، يمكن أن تؤدي إلى ألم في البطن ، خاصة بعد تناول الطعام.

يمكن أن يكون ألم البطن الشديد المستمر أيضًا علامة على وجود حصوات في المرارة أو التهاب البنكرياس أو أمراض الكبد يمكن لطبيب الجهاز الهضمي المساعدة في تحديد سبب الألم.

6: نزيف في المستقيم أو دم في البرازإذا رأيت دمًا على ورق التواليت أو أثناء تنظيف المرحاض ، فقد يكون ذلك بسبب البواسير وهي مشكلة شائعة إلى حد ما يمكن معالجتها عادةً باستخدام العلاجات المنزلية أو المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية.

إذا كان عمرك يزيد على 45 عامًا أو لديك تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، فمن المحتمل أنك سمعت طبيبك يوصي بإجراء تنظير القولون.

يبدأ معظم الناس في إجراء تنظير القولون في سن 45 من هناك ، يختلف التكرار بناءً على نتائجك ولكن إذا كانت النتائج طبيعية وليس لديك عوامل خطر أخرى ، فأنت تحتاج فقط إلى تكرار تنظير القولون كل 10 سنوات."