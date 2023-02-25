عناصر غذائية مفيدة للعروس قبيل يوم الزفاف وفق خبراء التغذية

قبيل يومك الكبير المنتظر، أنت بحاجة إلى طاقة إضافية لأنك ستبذلين مجهوداً كبيراً طوال الأيام التي تسبق الزفاف، لذلك يجب أن تركّزي على تناول بعض العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامينات ومعادن ومغذيات، تساهم في منحك الطاقة، وتضفي الإشراق على بشرتك أيضاً. اكتشفي هذه الأطعمة في الموضوع الآتي، وفقاً لخبراء التغذية:

- الأجبان والفاكهة

تعدُّ الفاكهة الطازجة رائعة للأكل قبل حفل زفافك! سوف تمنحك الطاقة، ولن تجعلك منتفخة، كونها وجبة خفيفة. وفي صباح يوم زفافك، يمكنك تناول بعض أنواع الفاكهة للحصول على جرعة إضافية من الطاقة. بالإضافة إلى الأجبان الغنية بالكالسيوم.

- الماء

الماء هو جوهر الجمال، ولذلك ينبغي شرب ثمانية أكواب من الماء في يوم زفافك وقبل أيام منه، للحصول على إشراقة والحفاظ عليها، ومحاربة التعب.

وينصح خبراء التغذية كل عروس بتناول الأطعمة المليئة بالماء مثل البطيخ والخيار والحمضيات وغيرها.

- السلطة

يمكن أن تجعلك السلطات تشعرين بالشبع، وهي لذيذة جداً إذا تمَّ إعدادها على النحو الصحيح. أضيفي الخضار ومصدر البروتين وبعض المكسرات النيئة، وستحصلين على وجبة صحية لن تجعلك تشعرين بالإعياء أو الانتفاخ.

- الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر مليء بفيتامين سي C، والذي يمكن أن يساعد في إصلاح وتجديد الكولاجين، وهو يُعطي ألواناً بنيّة لبشرتك، فضلاً عن محاربته للتعب والإرهاق. ربما ترغبين في التعرف على فوائد الخيار قبل النوم وفق اختصاصية لن تخطر على بالك

- الخيار

يعتبر الخيار أفضل مرطّب للجسم والجلد، لبشرة شابة وناعمة طوال اليوم. كما أنه يحتوي على فيتامينات بي B، وفيتامين سي C، والزنك، والحديد، وحمض الفوليك، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم ، مما يمنحه خصائص مضادّة للالتهابات.

- البطاطا الحلوة

إذا كانت بشرتك تبدو باهتة، أضيفي البطاطا الحلوة إلى نظامك الغذائي، لاحتوائها على مزيج سحري من فيتامين أ A وفيتامين سي C المهمين للبشرة. البطاطا الحلوة غنية أيضاً بالبيوتين وبعض أنواع الفيتامين بي B ، ومقويات الأظافر.

- الزبادي

يمكن لجميع حفلات ما قبل الزفاف أن تسبب لك اضطرابات في النوم، وتؤثر سلباً على طاقتك وبشرتك، وتترك لك هالات داكنة تحت العينين. للتخلص من هذه المشاكل، فكري بالزبادي اليوناني. إنه غني بالأحماض الأمينية، ويساهم في الاسترخاء إذا ما تمَّ تناوله قبل النوم خصوصاً.

- السبانخ

السبانخ يعزز شباب البشرة من خلال السماح بالاحتفاظ المناسب بالرطوبة في البشرة. وخصوصاً عند اقتراب يوم الزفاف الذي يتطلب منك الكثير من الجهد.

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- بذور اليقطين

يمكن أن تساعدك بذور اليقطين المحمصة على التحمل. إنها مليئة بكمية عالية من المغنيسيوم (تحتوي أونصة واحدة على حوالي 74 مجم)، مما يقوي العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما أنها غنية أيضاً بالبيوتين- وهو عنصر غذائي معروف لصلابة الأظافر.

- الليمون

يدعم الليمون عملية الهضم في القولون، ويعزز التخلص من الفضلات بشكل أكثر كفاءة وانتظاماً. كما أنه يعمل كمدر طبيعي للبول ويخلصك من احتباس الماء في الجسم.

- الكرفس

يحتوي الكرفس على مركّب مزيل للتوتر يسمى حمض الفثاليك. إنه يُريح العضلات حول الشرايين للسماح للأوعية الدموية بالتمدد، ويمكن أن يساعد في تقليل هرمونات التوتر وخفض ضغط الدم الناتج عن التوتر.

- سمك السلمون

أسماك السلمون مليئة بأوميغا 3 - أفضل محارب للتوتر. عندما تشعرين بالضغط من تحضيرات الزفاف، ستبقى عواطفك ثابتة إذا قمت بدمج هذا البروتين اللذيذ في وجباتك.

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