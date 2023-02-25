شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لتعديلات نمط الحياة أن تمنع الإصابة بالسرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان مرض قاتل يحدث نمو غير منضبط للخلايا غير الطبيعية، إنه سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم وأظهرت العديد من الأبحاث أن عادات نمط الحياة السيئة تؤثر على خلايا الجسم، ما يجعلها عرضة للإصابة بالسرطان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن أن تؤدي تعديلات نمط الحياة مثل تبني عادات الأكل الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نمط النوم إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير.

يعد الإقلاع عن التدخين أحد أهم تعديلات نمط الحياة للوقاية من السرطان التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة ، وهو مرتبط أيضًا بالعديد من أنواع السرطانات الأخرى ، بما في ذلك سرطان المثانة والكلى والحلق.





حافظ على مناعتك

السبب الدقيق للسرطان غير معروف ولكن نمو الخلايا السرطانية أو الأورام يحدث بسبب ضعف المناعة. تغزو الخلايا الأجنبية الجسم ولا يتم اكتشافها عندما تكون مستويات مناعة الشخص منخفضة. يتطلب نظام المناعة الجيد أسلوب حياة صحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالسرطان.

الحفاظ على وزن صحييمكن أن يؤدي الحفاظ على وزن صحي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة إلى نظام مناعة جيد بشكل عام ، لا يعتبر الناس السمنة من الأمراض المشتركة الخطيرة، لكنها يمكن أن تزيد بشكل كبير من عامل الخطر للعديد من أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي والقولون والبنكرياس.

النظام الغذائي الصحي يقي من الإصابة بالسرطان

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في إدارة الوزن والوقاية من السرطان. تحتوي هذه الأطعمة على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي الجسم من المواد المسببة للسرطان.

روتين الاختبارات والفحص

بالإضافة إلى هذه التعديلات، فإن فحوصات السرطان المنتظمة ، والفحوصات والأنشطة البدنية المنتظمة كلها عوامل مهمة للوقاية من السرطان. في حين أن هذه التعديلات لا يمكن أن تضمن الوقاية من السرطان ، إلا أنها يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.