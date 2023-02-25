إليكِ 4 حلول للأطفال التي تتهرب من موعد النوم

إذا كان طفلك يتهرب من موعد النوم، ويتسبب في إرهاق شديد لكِ وإفساد لخططك، وطبعاً يصعب عليه الاستيقاظ في موعده صباحاً، فهناك حلول يمكن أن تساعدك في حل المشكلة، وتشجيع طفلك على النوم في موعده دون محاولات التهرب التي تستنزف طاقتك.

تابعي القراءة لتحصلي على 4 حلول لمشكلة طفلك الذي يتهرب من موعد النوم.

1- استخدمي نظام التذاكر

هذه حيلة ذكية وفعالة. غالباً ما يتهرب الطفل من النوم عبر مغادرة الفراش أو الغرفة بدعوى الدخول إلى الحمام أو تناول الطعام أو شرب المياه. أياً كانت أسباب طفلك، خصصي له عدد من التذاكر للخروج من الغرفة، بعد أن يدفع كل ما معه من تذاكر، يُمنع من الخروج، وأي تذاكر تتبقى معه، يتم تجميعها وحسابها ليحصل في مقابلها على مكافأة في نهاية الأسبوع، بهذه الطريقة سيحاول طفلك عدم الخروج من الغرفة حتى يدخر أكبر عدد من التذاكر ويحصل على هدية قيمة.

2- عالجي المشكلة الأساسية

ابحثي عن السبب الأساسي الذي يدفع طفلك للتهرب من موعد النوم. هل يحاول طفلك التهرب من موعد النوم حتى لا يتمكن من الاستيقاظ في الصباح والذهاب إلى المدرسة؟ إذن فإن المشكلة في المدرسة، اسألي طفلك عن ما يزعجه في المدرسة، وحلي له مشكلته حتى يتمكن من النوم بدون قلق.

3- جربي مساعدات النوم

قد يكون طفلك بحاجة إلى ما يساعده للاستغراق في النوم، مثل قراءة قصة، أو ممارسة تمارين رياضية، أو ممارسة التأمل أو تمارين التنفس. ابحثي عن الشيء الذي يساعد طفلك على النوم، ووفريه له.

4- كوني صارمة

قد يكون طفلك بحاجة إلى القليل من الصرامة حتى يحترم قوانين الأسرة ويلتزم بمواعيد النوم والاستيقاظ، فكوني صارمة معه بشأن الالتزام بموعد النوم، ولكن احتفظي بهدوئك حتى لا تفسدي ليلته.

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