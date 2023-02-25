تقرير طبي حديث يوضح خطورة أدوية علاج حب الشباب على الحمل

حذر تقرير طبي حديث من خطورة أدوية علاج حب الشباب على الحمل، إذ أثبتت الأبحاث أن تناول أدوية علاج حب الشباب أثناء الحمل، تزيد من احتمالية إصابة الجنين بتشوهات خارجية مثل: (وجود أذن واحدة، وكبر حجم الرأس، وتشوهات العيون)، وأخرى داخلية مثل: (مشاكل القلب، والجهاز العصبي).أما عن الاسم العلمي للدواء الذي يعالج حب الشباب فهو أيزوتريتينوين، كما أنه يحمل عدة أسماء تجارية، وهو يستخدم أيضاً في علاج بعض حالات أمراض الجلد.

ويوصي الأطباء بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية الكاملة، مثل وسائل منع الحمل فائقة الفعالية، لتجنب الحمل أثناء تناول دواء علاج حب الشباب، كما أكد الأطباء على أنه حتى بعد إيقاف دواء علاج حب الشباب بشهر كامل، أو إذا حدث حمل أثناء تناول هذا الدواء، يجب إخبار الطبيب فوراً لعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من صحة الجنين، واتخاذ القرارات الطبية المناسبة للحالة.

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