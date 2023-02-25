أنواع الفتق وأعراضه بالتفصيل والأشخاص الأكثر عرضة

يحدث الفتق عندما تندفع الدهون أو الأنسجة أو جزء من أحد الأعضاء عبر نقطة ضعيفة أو ثقب في عضلات البطن أو النسيج الضام. ويكون الفتق أكثر شيوعاً في الفخذ أو البطن، فعندما يكون لديكِ فتق، قد تلاحظين أو تشعرين بانتفاخ في إحدى هذه المناطق، كما قد تشعرين أيضاً بألم يزداد سوءاً أثناء بعض الأنشطة، مثل رفع شيء ما أو الوقوف لفترة طويلة من الوقت. وتكون معظم حالات الفتق خارجية إذ تندفع الأنسجة عبر جدار البطن باتجاه خارج الجسم، وهو ما ينتج عنه غالباً حدوث انتفاخ يمكنكِ رؤيته بوضوح. كما يمكن أن يكون الفتق داخلياً أيضاً، مما يعني أنه يبقى داخل الجسم (داخل البطن). وقد تصابين بالفتق بشكل مفاجئ بعد الانحناء أو السعال أو رفع الأشياء الثقيلة أو حتى الضحك، كما يمكن أيضاً أن تصابين بهذه الحالة على مدار أسابيع أو أشهر. وتتراوح خطورة الفتق اعتماداً على نوعه ومدى شدته، كما يمكن أن تتراوح الحالة من مزعجة إلى مهددة للحياة. فى السطور التالية يُطلعكِ على أنواع الفتق وأعراضه بحسب كل نوع:

علامات وأعراض الفتق

لعل أبرز أعراض الفتق، الآتي:

- كتلة أو انتفاخ يختفي عند الإستلقاء.

- ألم في موقع الانتفاخ.

- ألم عند رفع الأشياء.

- انتفاخ يزداد حجمه تدريجياً.

-تورم أو انتفاخ في الفخذ أو كيس الصفن عند الرجال.

- الشعور بالشبع.

ما هي أنواع الفتق؟

- الفتق الإربي

يحدث الفتق الإربي عندما تنتفخ محتويات البطن، والتي عادة ما تكون دهنية أو جزء من الأمعاء الدقيقة، من خلال ضعف منطقة في جدار البطن السفلي وتحديداً في القناة الأربية بمنطقة الفخذ، وهو يُعد أكثر أنواع الفتق شيوعاً. ويتعرّض كل من النساء والرجال للإصابة بالفتق الإربي، ولكنه يُعد أكثر شيوعاً عند الرجال، لأن الرجال لديهم ثقب صغير في عضلات الفخذ، لذلك يمكن أن يحدث الفتق الإربي والفخذي عند الرجال بسبب ضعف العضلات أو الشيخوخة أو الإجهاد المتكرر على مناطق البطن والأربية.

- الفتق الفخذي

يحدث الفتق الفخذي عندما يخترق جزء من الأنسجة الداخلية منطقة ضعيفة في عضلة الفخذ العليا، توجد أسفل الفخذ، وهو أكثر شيوعاً عند النساء مقارنة بالرجال، وربما يكون ذلك نتيجة شكل الحوض لدى النساء، والذي يتشكل على نحو مختلف لتسهيل الولادة. هل ترغبين في التعرف على أعراض التهاب الأمعاء الدقيقة؟

- الفتق السري

يحدث الفتق السري عندما تبرز الأنسجة الدهنية أو جزء من الأمعاء عبر البطن بالقرب من السرة، وهو يُعد أكثر شيوعاً عند الأطفال الرُضع والنساء، وخاصةً الأطفال المبتسرين أو الذين وُلدوا بوزن منخفض. ويُمكن أن يحدث الفتق السري أثناء الحمل عندما يمر الحبل السري من خلال فتحة في عضلات بطن الرضيع، حيث تُغلق هذه الفتحة عادة بعد ولادة الطفل مباشرة، وإذا لم تتحد العضلات بشكل كامل في منتصف جدار البطن، فقد يحدث فتق سري عند الولادة أو في وقت لاحق. وبالنسبة للبالغين، قد يؤدي الضغط المفرط على البطن إلى حدوث فتق سري، وهو الضغط الذي ينتج عن كثرة حمل الأوزان أو السمنة أو جراحة البطن.

- فتق الحجاب الحاجز

يحدث فتق الحجاب الحاجز عندما يندفع جزء من المعدة من خلال فتحة في الحجاب الحاجز وصولاً إلى تجويف الصدر، وتشمل أعراض هذا النوع من الفتق عسر الهضم وحرقة في المعدة، وصعوبة البلع والتقيؤ المتكرر، إضافة إلى الشعور بألم في الصدر. ولا يعرف الأطباء ما الذي يسبب الفتق الحجابي، ولكن ضعف الحجاب الحاجز بسبب الشيخوخة أو الضغط على البطن قد يلعبان دوراً كبيرًا في الإصابة بهذا الفتق. كما تُعد النساء أكثر عرضة للإصابة به خاصة مع التقدم في العمر، وفي حالة الإصابة بالسمنة.

- الفتق الجراحي

يحدث الفتق الجراحي عندما تندفع الأنسجة من خلال ندبة أثناء إجراء عملية جراحية في الحوض أو البطن.

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