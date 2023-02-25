شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لمنع جفاف الجلد في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض الأشخاص من بشرة جافة على مدار السنة ولكن قد يزداد الأمر سوءا فى فصل الشتاء ويمكن أن تتعرض للخدش أو الحكة، وحسب ما ذكره موقع webmed فأن هناك 7 النصائح لعلاج البشرة الجافة فى فصل الشتاء.

1: تعرف على أساسيات الوقاية من جفاف الجلدبغض النظر عن الموسم ، يقول كريستنسون أنه يمكننا المساعدة في منع جفاف الجلد من خلال:

-البقاء رطبًا

-دمج الدهون الصحية في نظامنا الغذائي ، مثل زيت الزيتون والأفوكادو

-تجنب شرب الكافيين أو الكحول





2: اعتماد روتين الشتاء للعناية بالبشرةإذا كنت عرضة لجفاف الجلد في الشتاء ، فمن الضروري لروتينك:

-بخاخ زيت الجسم

-لوشن أو كريم مرطب

تعتبر بخاخات زيت الجسم إضافة رائعة لنظام العناية بالبشرة في فصل الشتاء





3:التقشير بشكل متكرربخاخات زيت الجسم والمستحضرات ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى تعمل بشكل أفضل عندما يتم تقشير الجلد، التقشير هو عندما نزيل طبقة خلايا الجلد الميتة التي تتجمع فوق الجلد، إزالة هذه الطبقة مهمة لأنها تتيح لمنتجاتنا المرطبة اختراق الجلد بشكل أكثر فعالية.





4: تجنب الاستحمام بالماء الساخنإذا كانت بشرتك جافة فإن الاستحمام بالمياه الساخنة سيزيد الأمور سوءًا بالنسبة لك - لأنه يمتص المزيد من الزيوت والرطوبة من بشرتك ، مما يزيد من فرصة جفافها."

قد يكون من الصعب الضبط في البداية ، ولكن ضع في اعتبارك إما خفض درجة الحرارة أو الاستحمام لفترة أقصر.





5:المداومة على روتين ترطيب البرشة جزء مهم من منع جفاف الجلد خلال الأشهر الباردة والجافة هو اتخاذ هذه الخطوات كل يوم ، وليس فقط بمجرد أن تصبح بشرتك جافة حقًا.





6.: ترطيب اليدين والقدمين طوال اليومحتى إذا كنت تتبع روتينًا ثابتًا كل يوم ، فقد تجد مناطق معينة من بشرتك لا تزال عرضة للجفاف أثناء النهار عادةً ظهر اليدين أو قمم القدمين وهى معرضة جدًا للجفاف لذلك عليك ترطيبها طول اليوم.





7: لا تخطي واقي الشمسنميل إلى التفكير بشكل أساسي في واقي الشمس عندما يكون الجو حارًا بالخارج ، لكن أنه لمجرد أن الجو بارد بالخارج لا يعني أن الشمس ليست خارجة.

الواقي الشمسي هو أفضل طريقة للوقاية من سرطان الجلد". "على الرغم من أن الأيام أقصر في الشتاء ، إلا أن الشمس يمكن أن تكون ساطعة بنفس القدر ، لذلك لا تنسى الواقي من أشعة الشمس.