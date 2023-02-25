شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب أعراض الحساسية الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخص المصاب بالحساسية الموسمية يكون الأكثر تأثرًا بمسببات الحساسية التي تكون موجودة فقط في أوقات معينة من العام وهذا يختلف عن شخص يعاني من الحساسية الدائمة، والتي تنجم عن المواد المسببة للحساسية الموجودة على مدار العام، مثل الغبار أو العث أو وبر الحيوانات الأليفة.

وحسب ما ذكؤه موقع webmed هناك نصائح لتجنب اعراض الحساسية الموسمية

- اتخذ خطوات لتقليل التعرض لحبوب اللقاحأفضل طريقة لتجنب أعراض الحساسية الموسمية هي تجنب التعرض لحبوب اللقاح تمامًا عن طريق البقاء في المنزل، حيث تكون أعداد حبوب اللقاح أعلى في الصباح ، لذلك من الجيد عمومًا إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة قدر الإمكان خلال هذا الوقت إنها أيضًا أعلى في بعض الأيام من غيرها ، وستريد أن تكون أكثر صرامة مع تقنيات التجنب الخاصة بك في الأيام والأسابيع التي يكون فيها عدد حبوب اللقاح مرتفعًا".

نصائح للحد من التعرض لحبوب اللقاح 1-تحقق من عدد حبوب اللقاح باستخدام تطبيق الطقس الخاص بك وخطط ليومك وفقًا لذلك-تجنب القيادة مع فتح النوافذ، خاصة في الصباح

-ارتدِ قناعًا إذا كنت تريد أن تكون بالخارج

-اضبط مكيف السيارة على إعادة تدوير الهواء بدلاً من سحبه من الخارج

-ضع في اعتبارك تغيير الملابس والاستحمام عند وصولك إلى المنزل بعد الخروج من المنزل

2: عالج الأعراض مسبقًا إذا كنت تعاني بشكل منتظم

إذا كنت تعلم أن الحساسية لديك من المحتمل أن تبدأ في التصرف مع اقتراب موسم معين ، فمن الجيد أن تبدأ نظام بخاخ الستيرويد الأنفي الذي لا يستلزم وصفة طبية تحسباً لأعراضك.

أو بدلاً من ذلك ، يمكنك تناول مضادات الهيستامين يوميًا لعلاج أعراض الحساسية لديك مسبقًا. لكن تأكد من اختيار واحدة لا تسبب النعاس.

3: تعرف على أعراض الحساسية التي يجب الانتباه إليهاإذا شعرت بالحساسية قادمة ، فستحتاج إلى التصرف بسرعة لبدء العلاج، لكن هذا يتوقف على معرفة الأعراض الواضحة والخفية للحساسية الموسمية.

ليس من غير المألوف أن يخلط الناس بين أعراض الحساسية وبين عدوى فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي ، مثل الأنفلونزا أو الزكام".

تشمل أعراض الحساسية الموسمية:

-سيلان الأنف

-إحتقان بالأنف

-حكة في العيون

-العطس

-حكة الحلق

-التعب العام

-الصداع

بمجرد ملاحظة هذه الأعراض، حان الوقت لبدء علاجها.

4: تناول مضادات الهيستامينحتى لو كنت تفعل كل شيء بشكل صحيح ، فقد تستمر الحساسية في الظهور، يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين في تخفيف أعراض الحساسية الموسمية التالية:

-احتقان بالأنف

-العطس

-حكة الحلق

-حكة في العيون