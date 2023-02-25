شكرا لقرائتكم خبر عن ما مرض البهاق؟.. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض البهاق يعد من الأمراض التي يصاب بها البعض وتتسبب في حدوث تغير لون الجلد في بعض أماكن الجسم، فهو مرض يصيب الجلد بالمناعة الذاتية، ووفقًا لموقع "indiatoday"، سنتعرف علي كل ما يخص هذا المرض. ما هو مرض البهاق؟البهاق هو حالة جلدية يفقد فيها الجلد صبغته، و يتسبب مرض المناعة الذاتية هذا في ظهور الجلد على شكل بقع بيضاء عادة على اليدين والساعدين والقدمين والوجه، وعادة ما تكبر البقع البيضاء بمرور الوقت ويمكن أن تؤثر أيضًا على الشعر وداخل الفم.



وتحدث هذه الحالة عندما تتعرض الخلايا الصباغية الموجودة في الجلد والتي تصنع الصبغات للهجوم والتدمير، وهذا يجعل الجلد يبدو أبيض بدون أي لون. ما هي أعراض مرض البهاق؟ يبدأ الناس في رؤية بقع بيضاء متغيرة اللون في مناطق صغيرة وتنمو في النهاية إذا لم تتم السيطرة عليها. يتحول لون الشعر في المنطقة المصابة بالبهاق إلى اللون الأبيض ويبدأ في فقدان التصبغ.

في حين أن السبب الدقيق للبهاق غير معروف، إلا أن هناك علاقة قوية بين الجينات والتاريخ العائلي، إلى جانب ذلك ، يمكن أن تؤدي العوامل الخارجية مثل حروق الشمس والاضطراب العاطفي والتعرض للمواد الكيميائية إلى حدوث هذه الحالة أو حتى تفاقمها.

ما هي طريق علاج البهاق؟ يعتمد اختيار العلاج الصحيح للبهاق على عمر الشخص ومدى سرعة تقدم المرض وكيف يؤثر على حياتك، هناك العديد من الأدوية والعلاج بالضوء الذي يمكنه استعادة لون الجلد أو حتى لونه. ثبت أن العلاج بالضوء بالأشعة فوق البنفسجية ضيقة النطاق B (UV) يوقف أو يبطئ تطور البهاق.

يساعد العلاج الآخر الذي يجمع بين مادة مشتقة من النباتات تسمى سورالين مع العلاج بالضوء (العلاج الكيميائي الضوئي) على إعادة اللون إلى البقع البيضاء.