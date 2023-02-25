10 طرق لمنع الأطفال من التفوّه بألفاظ غير لائقة

أن يتفوّه طفلك بلفظ غير لائق، هو موقف صادم بالنسبة لكِ، ولكن لا داعي للذعر، فطفلك سوف يتعرض للكثير من الأمور التي تترك أثراً سلبياً عليه، ودورك هو التعامل بطريقة سليمة، من أجل محو الآثار السلبية، وتعليم الطفل التمسك بمبادئه التي نشأ عليها.

إذا تفوّه طفلك بلفظ غير لائق، فالطرق التالية يمكن أن تساعدك على منعه من تكرار الأمر. تابعي القراءة.

1- كوني واقعية واعترفي بالحقيقة

لن يمكنكِ تربية طفلك في المدينة الفاضلة، فهي ليست موجودة من الأساس، لذا عودي إلى أرض الواقع، وتقبلي حقيقة أن طفلك سوف يكون عرضة لأشياء غير أخلاقية، وإذا تفوّه طفلك بلفظ غير لائق، فلا فائدة من الإنكار، اعترفي بحقيقة أن طفلك تأثر بالبيئة المحيطة، فالاعتراف والواقعية أولى خطوات حل المشكلة.

2- ضعي قواعد واضحة لطفلك

أخبري طفلك بوضوح وصرامة، أن التفوّه بلفظ غير لائق سوف يعرّضه للعقاب لا محالة. وحددي له العقوبة، ولا تتهاوني في تنفيذها إذا أخطأ.

3- كوني قدوة لطفلك

إذا أردتِ أن يبتعد طفلك عن الألفاظ غير اللائقة، فعليكِ أن تمتنعي أنتِ تماماً عن التفوّه بأي لفظ غير لائق. كوني قدوة حسنة لطفلك.

4- علمّي طفلك مصطلحات تصف مشاعره

قد يتفوّه الطفل بلفظ غير لائق لأنه لا يجد كلمات تصف مشاعره السلبية، لذا علّمي طفلك مصطلحات وكلمات تعبر عن مشاعره بأدب ولطف مهما كانت مشاعره سلبية.

5- ضعي غرامة

ضعي قانون يقتضي بتغريم أي فرد من أفراد الأسرة يتفوّه بلفظ غير لائق. سواء جزء من المدخرات أو خدمة يقوم بها في مقابل الخطأ.

6- علمي طفلك كيفية اختيار أصدقائه

تحققي من أصدقاء طفلك، وتأكدي أنهم يتمتعون بأخلاق جيدة، وعلمي طفلك كيفية اختيار أصدقائه، لأن تأثير الأصدقاء عميق جداً على الطفل.

7- اظهري الاحترام لطفلك

إذا أردتِ أن يمتنع طفلك عن التفوّه بألفاظ غير لائقة، فأظهري له الاحترام والتقدير، حتى يتعلم أهمية الاحترام، وبالتالي يبتعد عن الإساءة اللفظية التي لا تمت للاحترام بصلة.

8- احذري من الإلهاء

قد يتفوّه طفلك بلفظ غير لائق كنوع من الإلهاء وتشتيت انتباهك عن خطأ آخر ارتكبه. ركزي في عتاب طفلك على الخطأ الذي ارتكبه، وطبقي العقوبة، ثم تحدثي لاحقاً عن مشكلة الألفاظ غير اللائقة. لا تسمحي لطفلك بإلهائك.

9- استخدمي الأجهزة الذكية كنوع من العقاب

الأطفال يعشقون أجهزتهم الذكية. حان الوقت لاستخدام الأجهزة الذكية كنوع من العقاب القاسي، ومقابل كل لفظ غير لائق يستخدمه طفلك، قومي بمنعه من الأجهزة الذكية لفترة زمنية.

10- دربي طفلك على الكلمات اللطيفة المهذبة

الكلمات اللطيفة المهذبة تثري لسان طفلك وتجعل من الصعب عليه التفوّه بألفاظ غير لائقة بخلاف الأسلوب المعتاد بالنسبة له، فاحرصي على تدريب طفلك على الكلمات اللطيفة المهذبة. كوني قدوة حسنة لطفلك في هذا الأمر أيضاً.

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