كم حبة تمر في اليوم للرجيم؟

بيروت - نادين محمد -

يعنبر التمر غذاء مثالي لأنه غني بالعناصر الغذائية ويوفر العديد من الفوائد الصحية. التمور غنية بالألياف الغذائية والأحماض الدهنية ، يمكن أن يساعد التمر في تخسيس الوزن عن طريق التخلص من السموم وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهابات .



تساعد التمور في إشباع رغبتك في تناول السكريات دون أن تثقل الجسم بسعرات حرارية زائدة. ولكن يجب عليك التحكم في حجم الحصة لأن أي شيء فائض يمكن أن يزيد وزنك.

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القيمة الغذائية للتمر

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القيمة الغذائية للتمر

التمر غني بالكربوهيدرات (44-88٪) ، الألياف الغذائية (6.4-11.5٪). بروتين (2.3-5.6٪) ، دهون (0.2-0.5٪) ، معادن (حديد ، مغنيسيوم ، نحاس ، كالسيوم ، صوديوم ، إلخ) ، أملاح ، فيتامينات (أ ، ب 1 ، ب 2 ، ج ، نياسين) وزيوت.

كيف يساعد التمر على إنقاص الوزن؟

على الرغم من أنها حلوة ومليئة بالكربوهيدرات ، إلا أن التمر يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن للأسباب التالية.

1. نسبة عالية من الألياف

التمر غني بالألياف الغذائية. الألياف أو الكربوهيدرات الجيدة لا يمكن للبشر هضمها. تعمل الألياف بثلاث طرق تؤدي إلى فقدان الوزن.

أولاً ، تساعد الألياف على إبطاء امتصاص الطعام في الأمعاء الغليظة ، مما يجعلك تشعرين بالشبع لفترة طويلة. كما أنه يمنع الارتفاع المفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم.

ثانيًا ، يساعد على حبس الدهون ، ويمنع امتصاص الدهون.

وثالثًا ، تساعد الألياف في إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء ، والتي تعد أساسًا غذاء لبكتيريا الأمعاء الجيدة. تساعد بكتيريا الأمعاء في الهضم ، مما يساعد في النهاية على زيادة التمثيل الغذائي.

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2. نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة

ليست كل الدهون سيئة. مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في التمر. يمكن أن تساعد هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة في تقليل الالتهاب. نظرًا لأن التمر يحتوي على كمية جيدة من الأحماض الدهنية غير المشبعة ، فمن خلال تناولها ، يمكنك تقليل الالتهاب ، وبالتالي تقليل فرص زيادة الوزن.

3. مصدر جيد للبروتين

التمور غنية أيضًا بالبروتين. البروتينات صعبة الهضم ، ووقت الانتقال في الأمعاء الغليظة أطول ، مما يجعلك تشعرين بالشبع لفترة طويلة.

4. مضادات الأكسدة

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الفواكه الجافة غنية بمضادات الأكسدة . تساعد مضادات الأكسدة في التخلص من جذور الأكسجين الحرة الضارة وتقليل الإجهاد والالتهابات. تحتوي التمور الطازجة على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينولات والكاروتينات هذه تساعد في طرد السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم. هذا يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

5. نشاط مضاد لمرض السكر

يمكن أن تساعد هذه الحلوى الطبيعية في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. وجد العلماء أن مركبات الفلافونويد والسابونين والفينولات الموجودة في التمر يمكن أن تساعد في تحفيز إنتاج الأنسولين.

كم حبة تمر يمكن تناولها في الرجيم والتي يجب استهلاكها لتخسيس الوزن؟



قد يساعد التمر في إنقاص الوزن، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن إذا لم تتناوله بكميات محدودة. يمكنك تناول 4-6 تمرات يوميًا لإشباع رغبتك في تناول الحلويات ، أو الحد من آلام الجوع ، أو إضافة التغذية والمذاق إلى طعامك.