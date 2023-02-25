إضافة هذا المكون للشاي الأخضر يحرق الدهون في وقت قياسي

بيروت - نادين محمد - الشاي الأخضر متوفر بسهولة، فهو يعد أفضل وسيلة رائعة لفقدان الوزن؛ لأنه يحفز حدوث عملية التمثيل الغذائي وتناول كميات قليلة من الطعام، إضافة إلى أن رجيم الشاي الأخضر يساعد على فقدان الوزن عن طريق منع امتصاص الكربوهيدرات وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم، واحتوائه على مضادات الأكسدة القوية تساعد على الحماية من الأمراض .

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وتناول أربعة أكواب من الشاي الأخضر يومياً، يعمل على حرق الدهون، لكن الكثير من السيدات يردن الحصول على جسم مثالي خالٍ من الترهلات في وقت ليس بكثير، ويكمن الحل في إضافة مكون طبيعي آخر عند تناول الشاي الأخضر، وهذا ما كشفته دراسة تفيد أن إضافة الزنجبيل إلى الشاي الأخضر تزيد من تأثيره على الوزن بنسبة 20%، ومن ثَمَّ ستلاحظ الفرق أسرع.

ينتج الشاي الأخضر المضاف له الزنجبيل العديد من التّأثيرات الأيضيّة التي تساهم في محاربة السّمنة وخسارة الوزن، مثل تحفيز الشّعور بالشّبع، ورفع حرق السّعرات الحراريّة والدّهون، وتحفيز إفراز الكاتيكولامينات، وتثبيط عمل إنزيم اللّيباز وامتصاص الدّهون من الأمعاء.

لذلك فإن إضافة الزنجبيل الطازج إلى كوب الشاي الأخضر، يعمل على زيادة الحرق؛ لأنه يحتوي على مضادات أكسدة، ويحارب تلف الخلايا، الذي يؤثر على قدرة الجسم على القيام بالعمليات الحيوية، ومنها عملية الحرق، كما يحتوي على مضادات بكتيريا، وأثبتت التجارب دوره الرئيسي في عملية حرق الدهون والمساعدة على إنقاص الوزن.

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كما أن الزنجبيل من المكوّنات الأساسيّة في جميع وصفات التنحيف؛ لأنه يحتوي على مواد طبيعية تساعد في تنقية الجسم من السموم، وحرق الدهون بسرعة، وتنظيم عملية هضم الطعام، ومن أهمّ الوصفات الزنجبيل للتنحيف.

يساعد الزنجبيل في سرعة حرق الدهون بالجسم والتنحيف.

يحتوى الزنجبيل على العديد من المواد الفعالة في مكافحة الأمراض السرطانية .

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تنقية الجسم من السموم وتنظيف الكبد.

تقوية الذاكرة وتحسين القدرة على الاستيعاب.

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