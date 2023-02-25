بيروت - نادين محمد -

مشروبات لحرق الدهون البطن والارداف قبل النوم يمكن إضافتها إلى وجباتك، وستحدث فرقاً كبيراً في صحتك. إليك قائمة بالأعشاب التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد .

دهون البطن

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مشروبات لحرق الدهون البطن قبل النوم

1 - الزنجبيل

الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أفضل مشروبات لحرق دهون البطن والارداف قبل النوم فهو أحد أفضل الأعشاب والتوابل لفقدان الوزن! وهناك العديد من الفوائد الطبية للزنجبيل وقد تم استخدامه لمئات السنين للعديد من الأمراض.

الزنجبيل يحتوي على مركبات تعرف باسم shogaols و gingerols والتي تساعد الجسم على هضم الطعام بشكل أسرع مما يؤدي بدوره إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد تناول الزنجبيل في نظامك الغذائي المعتاد على زيادة الشبع مما يجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول. سيساعدنا هذا بشكل غير مباشر على إنقاص الوزن عن طريق تناول وجبات خفيفة أقل واستهلاك سعرات حرارية أقل لبقية اليوم.

قد يستفيد مرضى السكري أيضاً من تأثيرات الزنجبيل حيث من المعروف أنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. قد يكون هذا مفيداً أيضاً لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالمرض في المستقبل.

تشمل الفوائد الإضافية الأخرى لاستهلاك الزنجبيل بانتظام تنظيم الكورتيزول، وزيادة الطاقة (والتي قد تكون مفيدة إذا كنت تتدرب في صالة الألعاب الرياضية)، وتعزيز وظائف الجهاز المناعي وتحسين وظائف الدماغ!

الكركم

الكركمين هو المركب النشط الرئيسي في الكركم المسؤول عن معظم خصائص هذه العشبة.

من المعروف أن الكركم من أفضل مشروبات لحرق دهون البطن قبل النوم فهو يعزز مستويات هرمون الأديبونكتين المسؤول عن تنظيم مستويات الجلوكوز والتمثيل الغذائي.

من المعروف أيضاً أن الكركمين يعزز حساسية الإنسولين، ويقلل من نمو الأنسجة الدهنية. يقوم بذلك عن طريق المساعدة في تحويل الخلايا الدهنية البيضاء إلى خلايا دهنية بنية مما يعني أنه يتم حرقها بدلاً من تخزينها كدهون داخل الجسم.

بالإضافة إلى كونه أحد أفضل الأعشاب الطبيعية لفقدان الوزن، فإن الكركم له أيضاً تأثير التخلص من السموم.

يساعد الكركم في طرد السموم من الكبد، وعند تناوله يومياً، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. يلعب الكبد دوراً مهماً في عملية التمثيل الغذائي للدهون، وإذا كان الكبد لا يعمل بأقصى طاقته، فيمكن إعاقة محاولات إنقاص الوزن بشكل كبير.

3 - القرفة

القرفة

القرفة لا تساعد بشكل مباشر في إنقاص الوزن، إلا أنها يمكن أن تساعد في التحكم في أعراض زيادة الوزن وتقليلها. له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا والتي تساعد في عمل جهاز المناعة.

القرفة تزيد فقدان الوزن بشكل غير مباشر ومنحنا الشبع لفترة أطول عندما نستهلكها.

وتجدر الإشارة إلى أن الإفراط في تناول القرفة يتلف الكبد ويخفض مستويات السكر في الدم.

4 - الأوريجانو

الأوريجانو

يحتوي الأوريجانو على مركب يسمى كارفاكرول. وأظهرت الدراسات أن كارفاكرول يقلل بشكل كبير من وزن جسم الفئران عند اتباع أنظمة غذائية غنية بالدهون.

5 - الكمون

الكمون

يحتوي الكمون على مكون فريد ثبت أنه يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي وخفض الكوليسترول وخفض مستويات السكر في الدم، وكلها مفيدة لفقدان الوزن.

يحتوي الكمون أيضاً على نسبة عالية من الحديد مما يجعله أحد أكثر الأعشاب والمكملات فعالية لفقدان الوزن للنباتيين.