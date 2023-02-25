أبرزها علاج مشاكل الهضم ورفع مناعة .. فوائد لا تصدقينها لفاكهة القشطة 

بيروت - نادين محمد - تعد فاكهة القشطة غنية بالفيتامينات مثل فيتامين c و E والزنك وبيتا كاروتين ، لتقليل خطر الإصابة بأمراض العين.

تعد فاكهة القشطة غنية أيضاُ بالعديد من مضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يسبب إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

1-يساعد في محاربة الالتهابات

تحتوي فاكهة القشطة على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج الالتهاب خاصة التهاب المفاصل، فبالإضافة إلى التأثير المضاد للالتهابات، قشطة شائكة معروفة أيضًا بتأثيراتها المسكن للألم.

يمكن أن تعالج فاكهة القشطة في علاج التهابات البكتيريا والطفيليات وتساعد أيضًا لعلاج مجموعة واسعة من العدوى.

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2-علاج مرض السكري

وفقا لدراسة نيجيرية، تمتلك لها خصائص مضادة لمرض السكري.

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3 - تعزز صحة الكلى والكبد

تحتوي فاكهة القشطة على مركبات الأسيتوجينين والتي تساعد على قتل الخلايا الخبيثة لـ 12 نوعًا من السرطان أبرزها سرطان الكبد.

4-تحسن صحة الجهاز التنفسي

تشير إحدى الدراسات النيجيرية إلى فعالية أوراق فاكهة القشطة في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.

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5-تساعد في تخفيف التوتر

وفقًا لتقرير صادر عن جامعة كونيتيكت، يمكن استخدام فاكهة القشطة على علاج الإجهاد وقضايا أخرى مثل الاكتئاب.

6-تعزز صحة الجهاز الهضمي

فاكهة القشطة لها خصائص مضادة للقرحة، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على مخاط الجدار، وتحسين صحة الجهاز الهضمي .

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7-مصدر للحديد

ليست مصدرًا ممتازًا للحديد، إلا أنها تحوي كمية معقولة، وبالتالي يمكن أن تكون إضافة صحية لنظام غذائي غني بالحديد لمكافحة فقر الدم.

8-تقوي جهاز المناعة

تشير دراسة كورية إلى أن تناول فاكهة القشطة تعزز المناعة، وبالتالي يمكن استخدامها في علاج المرضى الذين يعانون من نقص المناعة لاحتوائها على حمض الأسكوربيك (فيتامين ج) الذي يقوي ويعزز جهاز المناعة ومركبات البيتا كاروتين.

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9- علاج الحمى والإسهال

يساعد تناول مغلي أوراق القشطة في علاج الحمى، فهي تعمل أيضًا كعقار قابض للإسهال والدوسنتاريا.

10-علاج ارتفاع ضغط الدم

تم استخدام القشطة في الفولكلور لعلاج ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يعزى ذلك إلى إمكانات مضادات الأكسدة للفينولات في الفاكهة.

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11- علاج الروماتيزم

مغلي أوراق القشطة يحتوي على خصائص مضادة للروماتيزم. وساعدت الأوراق، عند طهيها ووضعها موضعياً، في تخفيف الروماتيزم والخراجات.

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المصدر : موقع StyleCraze