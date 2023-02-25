مصادر كالسيوم غير الألبان للنباتيين

بيروت - نادين محمد - سواء كنتِ تتبعين النظام النباتي أو ربما تعانين من حساسية من الحليب أو منتجات الألبان، فكل هذه الحالات يمكنكِ مد جسمكِ بالكالسيوم من مصادر أخرى.

الكالسيوم من العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها الكائنات الحية، خاصة لبناء عظام وأسنان قوية. ليس هذا فقط ، فالكالسيوم ضروري لتعزيز صحة القلب وبناء العضلات في الجسم.

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى مشاكل صحية مثل نقص السكر في الدم وهشاشة العظام. يعد الحليب أو منتجات الألبان من أفضل مصادر الكالسيوم ، لكن بعض الناس لديهم حساسية من الحليب ، أو الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لا يفضلون شرب الحليب. إذن ، ما هي مصادر الكالسيوم للنباتيين والأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز؟

مصادر الكالسيوم:

1. المكسرات

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إنها واحدة من أعلى مصادر الكالسيوم ، واللوز يحتوي على معظم الكالسيوم. تشير العديد من المجلات الطبية إلى أن كوبًا واحدًا من اللوز يحتوي على حوالي 385 مجم من الكالسيوم. كما أنها مليئة بالألياف والدهون الصحية. يحتوي اللوز أيضًا على نسبة عالية من المغنيسيوم والمنغنيز وفيتامين هـ.

2. الخضراوات الورقية الخضراء

مصدر آخر كبير للكالسيوم هو الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والكرنب . أظهرت الدراسات أن تناول الكرنب الأخضر يمكن أن يزيد من تناول الكالسيوم بنسبة 21 بالمائة. ليس الكالسيوم فحسب ، بل يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الحديد وحمض الفوليك.

3. التين

التين غني بالألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم. أظهرت العديد من الدراسات أن التين يحتوي على 70 ملليغرام من الكالسيوم. كما أنها مصدر جيد للبوتاسيوم وفيتامين ك ، وهما من أهم العناصر لصحة العظام.

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4. الفاصوليا والعدس

الفاصوليا والعدس ذات قيمة غذائية عالية. تحتوي هذه البقوليات على مادة مليئة بالألياف والبروتين والمغنيسيوم وحمض الفوليك والزنك والبوتاسيوم

5. البذور

تعد بذور السمسم مصدرًا عاليًا للكالسيوم. حوالي 100 جرام من بذور السمسم توفر 97٪ من احتياجات الكالسيوم اليومية. تحتوي البذور أيضًا على المغنيسيوم والحديد والفوسفور والزنك والسيلينيوم. تشمل البذور الأخرى الغنية بالكالسيوم الكرفس وبذور الشيا.

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المصدر: موقع health line